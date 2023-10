WALDEMAR CERRÓN

Todo queda en familia

Ante la obligada ausencia de su hermano Vladimir, quien se encuentra prófugo de la justicia tras haber sido condenado a tres años y medio de prisión efectiva por el delito de corrupción, Waldemar Cerrón, segundo vicepresidente del Congreso, informó que ha asumido la secretaría general del partido Perú Libre. ¿Y por qué? Pues dice que estatutariamente le corresponde desempeñar ese cargo interinamente, toda vez que es el secretario nacional de Ideología. ¿Aprovechará don Waldemar para darle aires renovadores al lapicito?

HAMLET ECHEVARRÍA

No quiere trabajar

Y los congresistas de izquierda, síííí, esos que un día sí y el otro también pregonan su preocupación por la clase trabajadora, no han encontrado mejor manera de demostrarlo que inventando feriados, perjudicando así el ingreso familiar de sus dizque representados. Y no, no es Sigrid Bazán la que ¡otra vez! presenta un proyecto con ese fin. Parece que le salió competencia y ahora es su colega de bancada Hamlet Echevarría quien plantea que se declare el 29 de mayo como feriado nacional no laborable para conmemorar el Día del Servidor Público. Lo más gracioso es que, arguye, “busca promover la gestión del rendimiento”, nada menos que descansando. ¿Qué estaremos pagando?





VICENTE ROMERO

No aprende

No es la primera vez y segurito no será la última. El ministro del Interior, Vicente Romero, demostró, una vez más, su total falta de empatía con las víctimas de la inseguridad. “Cuando una persona deja una cartera o un celular a la vista de cualquier parroquiano, probablemente sea una provocación”, comentó. O sea, la culpa la tiene el ciudadano. Sin comentarios.

JUAN SILVA

Desde la clandestinidad

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema evalúa hoy el pedido de la defensa legal del prófugo Juan Silva, exministro de Transportes del golpista Pedro Castillo, para que se anulen las órdenes de captura a nivel nacional e internacional que pesan en su contra para que cumpla los 36 meses de prisión preventiva que ordenó el Poder Judicial. Bien dicen que soñar no cuesta nada…