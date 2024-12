Estas son las cortitas de hoy viernes 13 de diciembre de 2024

Alberto Otárola

Se busca

Perfil bajo anda por estos días el ex primer ministro Alberto Otárola luego de que confirmara que su exjefa, la presidenta Dina Boluarte, se sometió a unos retoquitos estéticos entre junio y julio del año pasado. Dicen que en Somos Perú, agrupación política en la que se inscribió meses atrás, lo andan buscando con lupa, y es que luego de toda la batahola que se armó por sus declaraciones, se han puesto en alerta porque dizque no les gustan las “deslealtades”.

Imagen

Héctor Valer

La sartén le dijo a la olla

Héctor Valer, vocero de la bancada somista, reveló incluso que han tratado de comunicarse con él para pedirle explicaciones y no descartó que sea sometido a un proceso disciplinario. Esteee, ¿será que Valer se confundió o Somos Perú se ha convertido en el bloque parlamentario de apoyo de la mandataria? “Tiene que explicar muchas deslealtades al Perú e inmoralidades que se ventilan a nivel del país…”, agregó el parlamentario que, recordamos, fue denunciado por su esposa y su hija por violencia familiar. Vaya ejemplo.

Imagen

Dina Boluarte

Pegada al libreto

En medio de la polémica desatada por su propuesta para abrir el debate respecto de la pena de muerte para violadores de menores, la presidenta Dina Boluarte ratificó su planteamiento y calificó a los violadores “como una lacra que no debe tener ningún espacio en nuestra sociedad, ni en las calles, ni en las cárceles”. Pero eso sí, no hizo referencia alguna a las lamentables expresiones de su ministro de Educación, Morgan Quero; tampoco habló sobre el pedido de censura a otro de sus engreídos, Julio Demartini, que se votará hoy en el Pleno del Legislativo. Ventajas que da seguir su propio libreto y no darle cabida a las preguntas de los periodistas.

Imagen

En el Congreso

Se van de vacaciones

Pese a que oficialmente la primera legislatura ordinaria del periodo 2024-25 concluye este domingo 15, el Pleno del Congreso solo sesionaría hasta hoy. El titular del Parlamento, Eduardo Salhuana, no descartó que se amplíen las sesiones hasta el sábado, pero eso sí, aseguró tajante que “no vamos a exceder la fecha constitucional”. Ojalá así de cumpliditos fueran cuando aprueban las leyes; de esa forma no tendrían que estar pensando luego en corregirlas. Ups.

Imagen

VIDEO RECOMENDADO