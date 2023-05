CONGRESO INFRACTOR - I

¿Es chiste?

Graciositos resultaron los congresistas. Ayer, en la sesión plenaria matinal, aprobaron una norma dizque para “fortalecer la implementación, actualización y supervisión de los portales de transparencia estándar de las entidades” alegando, inclusive, que “no actualizar la información contenida” en dichas plataformas “de acuerdo a los plazos establecidos por la normativa vigente, o actualizarla de manera incompleta, inexacta o ininteligible, ya constituye una infracción grave”.





CONGRESO INFRACTOR - II

Mal ejemplo

Bueno pues, a ver si los primeros en cumplir la ley son ellos mismos, porque hasta ahora no se publica en el portal del Poder Legislativo el acta de la sesión de Mesa Directiva del 27 de abril, en la que se aprobó el supergeneroso bono de S/9,900 para los más de 3,500 trabajadores del Parlamento —ojo, con recursos de todos los peruanos—. A ver si el presidente del Congreso, José Williams, toma nota y dispone su difusión; así de pasadita vemos si, como dijo, él votó en reserva respecto de la cuestionada medida.

José Williams, presidente del Congreso (Foto: Congreso)





PEDRO CASTILLO

Mejor ni comentar

Siguiendo con la nota de humor, el golpista Pedro Castillo negó ayer, por enésima vez, su responsabilidad en el golpe de Estado que dio el 7 de diciembre del año pasado. “Yo no me levanté en armas. El día que yo leo ese mensaje, esa proclama, ni siquiera tenía un cortador de uñas en mi mano. No coordiné con nadie, no llamé a nadie específicamente para que se levante en armas”, sostuvo. Esteee, ¿qué habrá querido decir? Sin comentarios.





PERDIDO EN EL ESPACIO - I

¿Quién desinforma…?

Muy afanoso, el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, afirmó, a través de sus redes sociales, que es errónea la información de que en el Perú hay más de 175 mil familias diversas que no pueden inscribir a sus hijos ante el Reniec con los apellidos de sus dos mamás o dos papás. “Ese dato desinforma”, señaló.

El congresista Jorge Montoya | Foto: Congreso de la República





PERDIDO EN EL ESPACIO - II

Regálenle la Constitución

Para refrendar su aseveración citó el artículo 42 de la Constitución que, según él, establece que “la familia es el núcleo fundamental de la sociedad (…) y se constituye por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio…”. Ups, parece que le pasaron el ejemplar equivocado porque la cita es de la Constitución colombiana y no de la peruana. Vergüenza ajena. A ver si le regalan un ejemplar de la Carta del 93.

Jorge Montoya. (Foto: GEC)





EVO MORALES

No se corra

Desde La Paz, Evo Morales denunció nuevamente un supuesto “plan de la derecha peruana y boliviana” para detenerlo como, dice, hicieron con su amiguis Pedro Castillo. Mejor que deje de correrse de la Fiscalía y responda por el presunto delito de atentado contra la seguridad nacional.

El expresidente de Bolivia, Evo Morales. (Foto de CLAUDIO CRUZ / AFP)