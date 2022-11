La marcha del profe - I

Desadaptados

La autodenominada marcha ‘La toma de Lima’, alentada por el mismo presidente Pedro Castillo –quien, según informó RPP, recibió a los promotores de la movilización el último lunes en Palacio de Gobierno– tuvo que ser repelida por la Policía Nacional con gases lacrimógenos para evitar que desadaptados violentistas cumplieran su objetivo de llegar a la sede del Parlamento. Pero no solo ese poder del Estado fue el blanco de sus iras.

Foto: Joel Alonso/ @photo.gec

La marcha del profe - II

Atacaron a la prensa

Los manifestantes también arremetieron contra los periodistas que cubrían la movilización. En la Plaza San Martín, el reportero de Panamericana Televisión, Alonso Dávila, fue agredido por los seguidores del profe. No solo trataron de amedrentarlo con empujones sino que le arrojaron agua y botellas descartables y lo golpearon en la cabeza con uno de los cartelones. A otro colega le robaron el celular en la Av. Abancay. Esas son las manifestaciones “democráticas” que tanto defienden Castillo y su premier Aníbal Torres.

La ‘traición’ de Bellido

No le perdonan a ‘Puka’

No le perdonan a Guido Bellido haberle tirado la puerta a Vladimir Cerrón. Sus paisanos del Comité Ejecutivo Provincial de Perú Libre en Chumbivilcas, Cusco, emitieron un comunicado acusándolo de tener un “accionar caudillista” y de mellar la unidad partidaria con sus “apetitos personales de poder”. Esteee, la sartén le dijo a la olla, ¿no?

El reencuentro - I

Vizcarra con Merino

Luego de dos años, Martín Vizcarra se cruzó con uno de los promotores de su vacancia y sucesor en la Presidencia Manuel Merino. Ambos coincidieron en los estudios de radio Exitosa y allí el acciopopulista intentó, sin éxito, entregarle su libro “El verdadero golpe” en el que reseña su fugaz paso por Palacio. Increíble que haya llenado 126 páginas con apenas 5 días en el cargo.

El reencuentro - II

Caradura

Vizcarra aseguró que si no lo hubieran vacado, no habría llegado al poder Pedro Castillo, a quien describió como “una persona que quizás tenía buenas intenciones pero no preparación”. Sí, cómo no. ¿Serán las mismas buenas intenciones que tuvo él cuando se vacunó a espaldas de la población? Cortados por la misma tijera son.

José Williams

Desaire

No solo el jefe de Estado desairó a la CADE 2022. También lo hizo el titular del Legislativo, José Williams, quien debió participar en el panel sobre “Control de daños del deterioro institucional” junto con las titulares del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. Esta última, Eliana Revollar, sacó pecho y destacó que las mujeres sí asistieron.