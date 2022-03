Kira Alcarraz: Presiones a la orden

La congresista por Somos Perú Kira Alcarraz, quien le negó la confianza al gabinete Torres, denunció que recibió presiones para cambiar la orientación de su voto, pero aclaró que estas no provinieron, como podría suponerse, de predios oficialistas. “Es gente de los alrededores, que está ahí y manda indirectas. Te dicen ‘oye, ¿por qué no apoyas?’, y yo dije que no voy a apoyar porque no me representan”, precisó. Alcarraz no dio nombres, pero no extrañaría que los susodichos fueran de su mismo bloque, que cada vez más parece un satélite de Perú Libre. ¿Y qué dirán José Jerí, Wilmar Elera y Hitler Saavedra...? Ah no, ellos sí votaron a favor del Ejecutivo.

Beder Camacho: Por la boca murió

Bien dicen que el pez por la boca muere. El secretario general (e) del Despacho Presidencial, Beder Camacho Gadea, pretendió quitar cuerpo respecto de la decisión de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado de abrir investigación a los llamados “asesores en la sombra”, entre los cuales él está incluido, pero con tan mala suerte que el subconsciente lo traicionó. “Mi trayectoria personal y profesional la conocen mis amistades, mi familia; yo tengo mi conciencia cochi..., disculpe limpia...”, dijo nerviosito. Bueno, si él lo dice, quiénes somos nosotros para contradecirlo...

¡Ay, Rosendo!: Ministros pegalones

Y el ministro de Educación, Rosendo Serna, pretendió justificar la presencia en el gabinete de algunos denunciados por violencia de género. “Hubo pegalones también en anteriores ministerios, en gabinetes de otras gestiones”, declaró en RPP, aunque luego trató de arreglarla indicando que son situaciones que hay que corregir. ¿Y ese es el ministro de Educación? ¡Qué horror!

Ministro del Interior: Disculpas públicas

En contraposición, el ministro del Interior, Alfonso Chávarry, ofreció disculpas por su comentario sobre las mujeres, a las que calificó como un “complemento” de los hombres. “No lo hice con mala intención; muy por el contrario, siempre he valorado, he admirado a la mujer, en tal sentido les pido disculpas...”, comentó. Y a todo esto, ¿qué dice la titular de la Mujer, Diana Miloslavich? No sabe, no opina.

Junta Nacional de Justicia: Destituyen fiscal

La Junta Nacional de Justicia destituyó al fiscal Abel Concha por considerar que este cometió una falta “muy grave” al reunirse, en 2018, con el entonces alcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel, quien era investigado por liderar una organización criminal. Sobre todo porque, aprovechando su condición de fiscal superior, Concha obtuvo información “sobre una investigación por corrupción que no se encontraba bajo su responsabilidad”.

