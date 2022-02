Agua arracimada (I): Hernán, correcaminos

El cuestionado ministro de Salud, Hernán Condori, hace tabla rasa del compromiso asumido por el primer ministro Aníbal Torres de tener un gabinete de apertura y dialogante con la prensa. Ayer, apenas vio que un periodista trataba de abordarlo durante su recorrido por el hospital de San Juan de Lurigancho, le faltó tiempo para poner pies en polvorosa. ¿Pánico escénico acaso? Nada de eso; es que no sabe cómo responder ante las graves denuncias que hay en su contra.

Agua arracimada (II): Vladi se encrespa

Otro que prefiere pasar por agua tibia el tema es el presidente Pedro Castillo, quien ayer, durante su visita a la región Lambayeque, evitó responder a los periodistas que le preguntaron concretamente si cambiará o no al titular de Salud. “Mientras trabaje...”, dijo escuetamente y a queda voz. Quien sí levantó el tono fue su socio político y padrino de Condori, Vladimir Cerrón, quien se arañó porque el Colegio Médico del Perú demandó la renuncia de su “ahijado” al gabinete. Ah, pero eso sí, no dijo ni una palabra de por qué este se presenta como ginecobstetra cuando no tiene esa especialidad, ni de la investigación fiscal que hay en su contra. Dios los cría...

Agua arracimada (II): Renuncias en Salud

Mientras tanto, en el sector no se han hecho esperar las renuncias en rechazo a Condori. El epidemiólogo Antonio Quispe dimitió al cargo de asesor del despacho ministerial, no sin antes recordar que el país requiere “profesionales de altísima calidad, comprometidos con la salud pública y el uso de la ciencia como un instrumento indispensable para su desarrollo”. ¿Así o más clarito?

(Andina)

¿Padrinazgo en la sombra? (I): Los ángeles de Darwin

La Sunedu sancionó a la Universidad Los Ángeles de Chimbote con una multa de S/507,214 por utilizar parte de sus activos y excedentes para actividades “con finalidades distintas a las universitarias”. La casa de estudios pasa una mala racha ya que tampoco obtuvo el licenciamiento en el último proceso.

¿Padrinazgo en la sombra? (II): Pura casualidad

Sin embargo, dicen por ahí que tendría el padrinazgo del congresista por Áncash, Darwin Espinoza, impulsor del proyecto que les da una segunda oportunidad de licenciamiento a las universidades asociativas. ¡Qué casualidad! Justo beneficiaría a la ULACH. Consultado por Perú21, el legislador dijo que no tiene “intereses particulares, salvo la educación de los alumnos”. ¿Le creemos?

VIDEO RECOMENDADO

La verdad de las mentiras de Castillo. Ocho analistas desmenuzan las afirmaciones de Pedro Castillo ante la CNN. Además, se acelera el ritmo de la vacunación infantil. También, gobierno no presiona a Repsol. Y, buque australiano con casos de covid-19 atraca en Tonga para dejar ayuda,