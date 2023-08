JAIME QUITO

No se resigna

Los congresistas que renunciaron a la bancada de Perú Libre, Jaime Quito, Alex Flores y Alfredo Pariona, no se resignan a quedarse deambulando como no agrupados en el Parlamento y han presentado una medida cautelar ante la Sala Superior Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima y en contra de la decisión de la Junta de Portavoces de no darle luz verde a la formación de su nuevo bloque denominado Nueva Constitución Socialista. ¿Les harán caso?

BIBERTO CASTILLO

Exasesor bajo sombra

Biberto Castillo, el exasesor del golpista Pedro Castillo, seguirá recluido en el penal Miguel Castro Castro, pues el juez Víctor Zúñiga declaró infundado su pedido para que se deje sin efecto la orden de prisión preventiva en su contra por 30 meses en el marco del caso ‘Asesores en la sombra’. Esta es la segunda vez que le rechazan la solicitud y su defensa legal ha señalado que apelará. A ver en qué termina esto.

DIGNA CALLE

Palabras, palabras

La prolongada ausencia de la congresista por Podemos Perú, Digna Calle, se ha convertido en una laaarga telenovela. Ayer, luego de varios días de silencio, reapareció su jefecito José Luna Gálvez para dizque asegurar que ahora sí, su protegida, perdón, su congresista retornará al país la primera semana de septiembre. Y para dorarnos la píldora añadió que como el caso de Calle hay cientos, y mencionó las licencias otorgadas en su momento a Keiko Fujimori y Víctor Andrés García Belaunde por uno y dos años respectivamente. Pero como reza el dicho: “los pecados de los otros no te hacen más santo” y tampoco más digno, ¿o sí?

JOSÉ LUNA MORALES

Deudas impagas

Y a propósito de Podemos Perú, hoy se realizará la audiencia en la que se verá el pedido del Ministerio Público al Poder Judicial para que ordene al excongresista de ese partido, José Luna Morales, que cumpla, en un plazo máximo de cinco días, con el pago total de la caución de S/500 mil que se le impuso para afrontar en libertad el proceso en su contra por las irregularidades en la inscripción de ese partido político ante la ONPE. Mientras tanto, el actual regidor municipal de Lima seguirá con comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país.

