SIGUEN CON SU AGENDA

Otra vez la Fenatep

Los herederos del Conare - Movadef insisten con petardear el inicio de las clases escolares. La Fenatep ahora dice que prepara una masiva y radical marcha como la que presidió Pedro Castillo el año 2017. El subsecretario de la Fenatep, Segundo Vásquez, confirmó que este lunes comienza la “huelga indefinida de los maestros en las regiones Norte, Oriente y Este”. Su objetivo es político, los alumnos les interesan un comino.

PEDRO EN PRISIÓN

Otros 36 meses

Y como era de esperarse, el Poder Judicial impuso otros 36 meses de prisión preventiva para Pedro Castillo ahora por los hechos de corrupción que la Fiscalía le imputa. El magistrado Juan Carlos Checkley valoró que el profesor sería el cabecilla de la organización criminal de la que la Fiscalía advirtió, y su libertad representa un riesgo para las investigaciones.

GEINER SE SALVA

Exministro la saca barata

PRIMERA LLAMADA

Evo no cantó

El expresidente boliviano Evo Morales no asistió a declarar, el martes último, en la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Puno, que dirige el fiscal Efraín Mallea. El abogado de Morales, Raúl Noblecilla, dijo que su estrategia legal es que en esta etapa de la investigación preliminar Morales no rinda manifestación. Fuentes de la Fiscalía confirmaron que la audiencia no se realizó, pero informaron que notificarán al exmandatario en su domicilio legal en Bolivia. Si no va la próxima, podría tener problemas con la justicia peruana que lo investiga por el delito contra la seguridad nacional.

LÍDER ENTRE 23

Julio Velarde destaca

El Banco Central de Reserva del Perú informó que su presidente, Julio Velarde, lidera la lista “Los 23 del 23″ de la revista Forbes Perú sobre personajes a seguir este año. Además, la publicación destacó que el líder del BCRP fue elegido mejor banquero central del mundo en 2015. Felicitaciones para él, el país le agradece, tremendamente, su trabajo.

