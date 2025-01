Estas son las cortitas de hoy viernes 10 de enero de 2025

Acuña vs. Salhuana - I

Jalada de alfombra

Mientras el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, asegura que no renunciará a su cargo y que “no hay fundamentos” para censurarlo por su viajecito a China, —en medio de una crisis institucional por la presunta existencia de una red de prostitución en ese poder del Estado—, su líder partidario César Acuña, curándose en salud, no ha tenido reparos en jalarle la alfombra y se ha sumado a sus detractores.

Acuña vs. Salhuana - II

La sartén le dijo a la olla

“Si yo hubiera sido presidente del Congreso no hubiera viajado porque es darle la espalda al país”, ha dicho, muy orondo, el jefecito de Alianza para el Progreso. Ay, qué gracioso es Acuña, parece que ya se olvidó de sus reiterados pedidos de licencia y vacaciones con los que deja al garete el Gobierno Regional de La Libertad y la atención a sus pobladores. Como dicen por ahí, el burro hablando de orejas.

Julio Demartini

Falsa alarma

Y cuando creíamos que el nuevo año llegaba con una dosis —pequeñita todavía— de dignidad para los funcionarios del gobierno de Dina Boluarte nuestras expectativas se cayeron hasta el sótano. El ministro de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Julio Demartini, nos ilusionó al señalar, en RPP, que “uno no es ministro para estar involucrado en casos de corrupción” o de “muertes extrañas”, en alusión al deceso del empresario de Frigoinca, Nilo Burga, y dijo que evaluará su continuidad en el cargo. Pero ojo, evaluará, no está evaluando, o sea, nada de nada. A esperar sentados.

Ejecutivo y Congreso

¡Pónganse las pilas!

En el Poder Legislativo siguen esperando que el Ejecutivo promulgue la autógrafa de ley que restituye la detención preliminar en los casos donde no haya flagrancia. El primer ministro Gustavo Adrianzén aseguró que la medida se adoptará antes de que venza el plazo de ley, y el titular del Parlamento, Eduardo Salhuana, ha replicado que si el gobierno de Dina Boluarte no cumple con dicho trámite, será el Congreso el que la promulgue. Ya veremos quién gana por puesta de mano. Ah, el plazo vence este martes 14.

Miki Torres

Vocero de Barbarán

El vocero del partido Fuerza Popular, Miguel Torres, se ha convertido en los últimos días en el portavoz de la congresista de dicha agrupación Rosangella Barbarán que no se ha pronunciado hasta ahora sobre la denuncia constitucional de la Fiscalía de la Nación contra ella y otros seis parlamentarios. Según el dirigente, ella no viajó a Trujillo, donde se celebró el cumpleaños de Diego Bazán, y más bien tramitó la devolución del dinero por viáticos al Congreso; también indicó que ella tenía una agenda pactada a cumplir en esa ciudad norteña. Y si todo es tan fácil, ¿por qué la legisladora no sale a explicar el tema? Uhm.