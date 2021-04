Estas son las cortitas de hoy viernes 9 de abril de 2021

Los amores de Forsyth - I

Fan enamorada

La cantante criolla Lucía de la Cruz llegó hasta el domicilio del candidato a la Presidencia por Victoria Nacional, George Forsyth, quien se encuentra en cuarentena tras haber sido contagiado con COVID-19, y, a capela, le dedicó a su singular estilo la canción “A puro dolor” del grupo Sin Bandera.





Los amores de Forsyth - II

No hay celos

“Te conozco hace muchísimos años y me enamoré de ti; pasabas con moto por Los Pantanos de Villa cuando ibas a entrenar. Te vi ayer y no pude resistir. (...) Sé que tienes novia, pero no soy celosa”, sostuvo la cantante mientras Forsyth la observaba desde el balcón de su departamento. Uhmm, ¿quién será la dueña del corazón del candidato de Victoria Nacional?





César Acuña enamorado

Amor otoñal

De quien sí se sabe el nombre es de la novia del aspirante de Alianza para el Progreso, César Acuña. Es la psicóloga Gisell Prado quien, en el último tramo de la campaña, ha acompañado en distintas actividades al empresario con quien tiene tres años de relación. Ay, el amor, y eso que aún no llega la primavera.





Leslye Lazo en campaña

Saca la vuelta

En el marco de su campaña al Parlamento Andino, la congresista de Acción Popular (AP) Leslye Lazo llegó a Huaycán donde participó en un evento organizado por su colega Walter Rivera. Según informó Canal N, Rivera y Manuel Merino –sí, el fugaz– empezaron a entregar donativos en bolsas que tenían impreso el nombre de la candidata. ¿Se creen muy vivos, no?





López Aliaga sin mascarilla

Mal ejemplo

Haciendo caso omiso a las recomendaciones sanitarias y en medio de un pico de contagios en la pandemia, el postulante de Renovación Popular (RP), Rafael López Aliaga, no tuvo reparo alguno en sacarse una y otra vez la mascarilla durante sus recorridos por cierre de campaña. ¿Cuándo entenderá?





En Nueva Zelanda

Ya empieza la votación

El sábado, a las 2 de la tarde, hora de Lima, se abrirá en Nueva Zelanda la primera mesa de sufragio de estas elecciones presidenciales peruanas, esto debido a la diferencia horaria.

