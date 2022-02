El protegido de Aníbal - I

Se pica por Antauro

El ministro de Justicia, Aníbal Torres, está cada vez más cerca del delirio. Ayer, a su salida de Palacio de Gobierno, comentó con burda ironía los rumores sobre la posible liberación del condenado etnocacerista Antauro Humala. “Como no se puede por ley, voy a hacer que salte una pared y en ese momento voy a hacer que toda la Policía se vaya a almorzar y pediré un taxi para que salga de prisión”, declaró a la prensa. Cómo se ve que el cargo le queda grande. Vergüenza ajena.

El protegido de Aníbal - II

Los puntos sobre las íes

Tras las declaraciones del titular del Minjus, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, lo invitó a reconsiderar la forma en la que se dirige a los medios, y sobre todo, el sentido de sus mensajes como ministro. “A mí ya no me sorprende nada de lo que viene del ministro. Todas las semanas da declaraciones fuera de lugar, eso no se puede hacer, es inviable. Espero que respete los tantos años de estudio y trayectoria, y se comporte como un abogado y no como un (...) ahí lo dejo”, sostuvo. A buen entendedor...

PJ dicta impedimento de salida

Lobista en problemas

La lobista engreída de Palacio, Karelim López, no podrá irse de vacaciones este verano. El Poder Judicial dictó una orden de impedimento de salida del país por un plazo de ocho meses contra ella; el gerente general de Petroperú, Hugo Chávez, y Samir Abudayeh, entre otros, como parte de las investigaciones en su contra por presuntos actos de corrupción en la licitación para la compra de biodiésel. ¿Correrá a pedir auxilio al presidente? Veremos.

Cuellos blancos en salmuera

Amplían investigación

El Ministerio Público solicitó ampliar por 18 meses adicionales el plazo de la investigación preparatoria contra el exjuez supremo César Hinostroza, el expresidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, y otros más por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. El fiscal adjunto supremo Reggis Chávez aseguró que el requerimiento responde a la “complejidad” del caso. Mientras tanto, Hinostroza sigue en España.

Sunedu pide apoyo a Castillo

A mal árbol se arrima

El jefe de la Sunedu, Oswaldo Zegarra, exhortó al presidente Pedro Castillo a tomar “medidas” respecto de la ley aprobada por el Congreso que debilita a esa entidad al modificar la conformación de su consejo directivo. “Ojalá predomine el sentido de responsabilidad que el Estado debe tener”, indicó con ingenuidad. Le pide peras al olmo.

