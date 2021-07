La última de Martín: ¡Cuánto cinismo!

Martín Vizcarra no se cansa de dar muestras de cinismo. Ayer, calificó como “irracional” la decisión del ministro de Salud, Óscar Ugarte, de retirarlo del padrón de beneficiarios con la vacuna contra el COVID-19. “Es la primera vez que me estoy vacunando, lo de octubre del año pasado fue un ensayo clínico de etapa fase 3”, sostuvo. Vaya, parece que de tanto repetir una mentira, ya no distingue cuál es la realidad.

Deslindes en paseo Colón: Mesías toma distancia

Las expresiones del excandidato presidencial por Acción Popular Alfredo Barnechea indicando que no reconocería la eventual proclamación de Pedro Castillo como presidente por parte del Jurado Nacional de Elecciones molestaron al presidente de Acción Popular, Mesías Guevara, quien deslindó del político y aclaró que sus opiniones son estrictamente personales y no involucran a AP.

Elecciones en AP: A esperar sentados

Y a todo esto, sigue en compás de espera la renovación de la dirigencia partidaria en el partido de Fernando Belaunde Terry. En abril indicaron que el tema se definiría después de la primera vuelta electoral, pero ya pasó la segunda y nada de nada. Uhm. ¿Estarán esperando la proclamación de resultados?

Vladiaudios (I): Otra vez Montesinos

Nuevos audios de conversaciones entre Vladimiro Montesinos y el exmilitar Pedro Rejas se difundieron ayer y en ellos, el exasesor alucina, una vez más, sobre la coyuntura electoral. Tratando reeditar viejas costumbres, plantea toda una trama para financiar el supuesto pago de coimas a los magistrados del JNE involucrando en sus elucubraciones a la congresista electa Norma Yarrow y al excandidato presidencial por Renovación Popular Rafael López Aliaga.

Vladiaudios (II): La respuesta de Yarrow

La mención fue rechazada por Yarrow, quien tildó a Montesinos de “delincuente traidor a la patria que debería morir en la cárcel” y rechazó a quienes pretenden enlodar su apellido.

Intolerancia congresal: Salinas vs. Vásquez

La titular del Congreso, Mirtha Vásquez, afirmó que las críticas al proceso de elección de magistrados del TC ameritarían una reflexión de los legisladores y el vocero de AP, Franco Salinas, le replicó que si no le gusta, que renuncie.

