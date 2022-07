Lilia Paredes

Miniportátil palaciega

Todo un despliegue policial se dispuso ayer en torno a Lilia Paredes, esposa del presidente Pedro Castillo, cuando acudió a declarar ante el Ministerio Público en el marco de la investigación contra su hermana Yenifer por presunto tráfico de influencias. La prensa no pudo acercarse a Paredes pero, ¿curioso no?, los efectivos sí permitieron que, megáfono en mano, una pareja de ciudadanos accediera al lugar para agredir físicamente a los periodistas y vociferar lemas en su contra.

Lilia Paredes se retiró de la fiscalía anticorrupción sin declarar a la prensa. (Foto: GEC)

Guido Bellido

Y la farsa de Indira

A Guido Bellido no le gustó el comentario de la excongresista Indira Huilca, quien calificó a Perú Libre como “una farsa” por su respaldo a la propuesta de cambio de nombre del Ministerio de la Mujer. “Quiere desprestigiar a nuestro partido con la esperanza de recibir una limosna electoral del pueblo. Hiciste a tu antojo las reglas electorales y ni aún así puedes inscribir tu partido. ¡Cánsate!”, escribió Bellido. ¡Qué fuerte! ¿Habrá respuesta?

(Foto: Anthony Niño de Guzmán / @photo.gec)

En el Congreso

Hacen de las suyas

La Junta de Portavoces del Congreso acordó programar sesiones del Pleno para el próximo martes 12, miércoles 13 y jueves 14 de julio. Por lo visto quieren sacarle el jugo a esta legislatura y aprobar, sí o sí, una serie de normas saltándose a la garrocha su estudio previo en comisiones. A estar atentos...

(Foto: Congreso)

Vizcarra en la subcomisión

El final de Martín

El informe final de la denuncia contra el expresidente Martín Vizcarra por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo impropio y falsa declaración en procedimiento administrativo será sustentado el viernes 15 ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. En el proceso también están incluidas las extitulares de Salud Pilar Mazzetti y de Relaciones Exteriores Elizabeth Astete. Todos ellos se vacunaron a escondidas de la población aprovechando sus cargos. ¿Habrá sanción?

(Foto: El Comercio)

Waldemar Cerrón

En boca cerrada...

Tras la lluvia de críticas que le cayó por su machista comentario para defender el cambio de nombre del Ministerio de la Mujer –”no se puede sacar a los demás miembros de la familia con el cuento de la mujer...”–, Waldemar Cerrón pretende ahora echarle la culpa a los periodistas por su patinada. “Cada vez que opino me tergiversan la información, (...) no pongan palabras en mi boca”, se quejó. No, señor Cerrón, no somos nosotros, el “mérito” es todo suyo.

(Foto: archivo Congreso)

