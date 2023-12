JULIO DEMARTINI - I

El ministro de la patería

Y antes de que finalice el año ya tenemos al ganador de la categoría Escudero presidencial 2023. Sobresaliendo en la larguísima lista de ministros adulones que tuvo la mandataria, uno destaca por encima de todos: Julio Demartini. El titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social le sacó lustre a su franela al rendirle, sin vergüenza alguna, homenaje público a su jefecita Dina Boluarte y ponerla al nivel de nuestra prócer de la Independencia Micaela Bastidas.

(Foto: Midis)

JULIO DEMARTINI - II

Se le pasó la franela

“Rindo mi más profundo homenaje y, por supuesto, admiración, porque ha emulado usted el valor de Micaela Bastidas y otras tantas mujeres líderes del Perú”, dijo Demartini en una nueva crisis de sobonería. No es la primera vez, y segurito no será la última. Ya antes, el ministro cuyos amigos se beneficiaron con jugosos contratos en su cartera, salió a defenderla con fiereza varias veces. Justificó sus viajes al extranjero, negó que su presi haya cometido irregularidades en su gestión como ministra, criticó a quienes pedían su renuncia o le exigían que responda por las muertes en las protestas, etc. etc. etc. Se pasó de patero.

Foto: Midis.

MORGAN QUERO

Movidas palaciegas

La presidenta Dina Boluarte ha dejado ir a Morgan Quero, su influyente asesor desde épocas en las que era ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Quien fuera su hombre de confianza presentó su renuncia como jefe del Gabinete Técnico de la Presidencia, y ella la aceptó así de fácil, no más. Pugnas internas con el más poderoso de Palacio obligaron a Quero a alejarse de la presidenta. El asesor intentó colocar al general (r) José Baella como ministro del Interior, pero el hasta ahora invencible premier Alberto Otárola, dicen, tuvo la última palabra y colocó a Víctor Torres. Nelly Paredes, exministra de Desarrollo Agrario y Riego de esta gestión, reemplazará a Quero.

(Foto: Presidencia)

PPK

Descarta fuga

Prometiendo que no se va a fugar, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski reiteró su pedido al Poder Judicial para que lo autorice a viajar unos días a Estados Unidos, luego de que un magistrado le negara esta solicitud. PPK explicó que lleva conectada una válvula artificial en el corazón y debe someterse a un control en la clínica donde le colocaron este aparato. “Yo he estado aquí todo el tiempo y nunca he hecho ningún intento de fugarme. Incluso hoy legalmente no tengo impedimento de salida y no puedo salir”, sostuvo el exmandatario, quien reclamó por los seis años de investigación fiscal que lleva por el caso Odebrecht, tres de los cuales los pasó con prisión domiciliaria.

Foto: Gobierno