Jorge Montoya

Peor fue el remedio

Al vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, le salió el tiro por la culata al ofrecer disculpas por sus “desafortunadas” declaraciones del martes cuando, para alertar sobre posibles desórdenes en la capital, manifestó que iba a “bajar gente de los cerros”. Bien con las excusas, pero, a renglón seguido, añadió que si está en el Congreso “es porque he recibido la votación de ustedes, la gente que vive alrededor de la ciudad en San Juan de Lurigancho, Comas, San Martín de Porres...”. ¿Qué cosa? ¿O sea que esos distritos no son parte de la ciudad? Ay don Jorge, mejor quédese calladito y no meta más leña al fuego.

Expulsan a Luis Picón

Lavada de cara en APP

La bancada de Alianza para el Progreso se redujo a 14 miembros tras la expulsión del médico huanuqueño Luis Picón, quien –dicen– estaba en #modorebelde pues no asistía a las reuniones, participaba en actividades oficiales sin previo aviso y, como cereza del pastel, votó en contra de la censura de Hernán Condori. ¿En serio? Pues si es por eso, no es el único al que tendrían que darle forata; si algo ha caracterizado al bloque de César Acuña es su discurso ambiguo y condescendiente con el gobierno de Pedro Castillo, ¿o no?

Exmandatarios

Solidaridad con PPK

Expresidentes hispanoamericanos –como José María Aznar, de España; Mauricio Macri, de Argentina; Felipe Calderón y Ernesto Zedillo, de México; Eduardo Frei, de Chile; Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe, de Colombia– han expresado su “profunda preocupación y alarma” por el “injustificado” arresto domiciliario, sin sentencia judicial, en que se encuentra desde hace 3 años el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski, y han hecho un llamado para que se respeten sus derechos. ¿Alguien los escuchará?

Ahora van contra los medios

Estrategia cerronista

El sentenciado por corrupción y socio político de Pedro Castillo, Vladimir Cerrón, en reciente evento de Perú Libre, ha develado su nueva estrategia de defensa del gobierno. Según ha dicho, la lucha política “ya no es en estas reuniones o en las plazas, es comunicacional, es invadir, contrarrestar y bloquear todo canal de comunicación contrario a nuestros intereses...”. Uhmmm, y por lo visto ya empezaron a ponerla en práctica pues muchas de nuestras transmisiones por Perú21TV han venido siendo objeto de ataques masivos e improperios de algunos ‘cibernautas’, y lo mismo le pasó ayer a RPP, pero ni siquiera eso pueden hacer bien...

Corte-IDH

Cierran puerta a Fujimori

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado peruano no acatar la sentencia del Tribunal Constitucional que restituye el indulto a Alberto Fujimori alegando que el TC no evaluó los pronunciamientos anteriores de dicha instancia, ni ponderó la situación del exmandatario y el pago de la reparación civil.

