Nuevo partido en el Congreso- I

Los últimos desertores

No es novedad que miembros de Perú Libre renuncien al partido. Ayer, el congresista Roberto Kamiche renunció a la bancada del lápiz asegurando que no comparte las ideas “programáticas y políticas de quienes dirigen la bancada”. Casi a la par, Héctor Valer dejó Somos Perú y les agradeció por su apoyo cuando salió de Renovación Popular. ¿Dos renuncias por coincidencia? Claro que no.

Roberto Kamiche es el cuarto congresista que renuncia a Perú Libre. (Foto: Congreso)

Nuevo partido en el Congreso - II

Nuevo año, nuevo grupo

Y como todo pasa por algo en la vida, y en el Congreso, Valer y Kamiche se unieron a otros desertores. Se trata de Carlos Zeballos (ex AP), Ham-let Echevarría y Guillermo Bermejo (ex PL) para constituir una nueva bancada parlamentaria denominada Perú Democrático. En Twitter anunciaron que “la idea principal es preparar una nueva Constitución (...) y recuperar la imagen institucional del Parlamento”. El perro, el gato y el pericote se juntaron a comer del mismo plato.

(Foto: archivo El Comercio)

Bancada pide trato especial

Resistencia morada

Mientras otras bancadas se arman y desarman a su antojo, los morados resisten en su esquina. Edward Málaga, Susel Paredes y Flor Pablo solicitaron la inscripción de la bancada Partido Morado como un grupo parlamentario “especial” a fin de tener los derechos para el ejercicio de sus funciones. ¿Se les hará?

El Partido Morado obtuvo tres representantes en el Congreso de la República para el periodo 2021-2026. (Foto: Bancada Morada)

Fiscalía recibe otro testimonio

Atando cabos

La Fiscalía recibió el testimonio de otro oficial del Ejército que habría sido recomendado por el presidente Pedro Castillo para que sea ascendido en las promociones irregulares de las FF.AA. Se trata del comandante Víctor Torres, quien fue interrogado por el fiscal supremo adjunto Ramiro Gonzales, coordinador del área de denuncias constitucionales del Ministerio Público.

El comandante del Ejército Víctor Torres fue mencionado por Pedro Castillo en un chat. (Foto: Ministerio Público)

PJ oficializa trabajo remoto

Todos a su casa

El Poder Judicial oficializó ayer la disposición para el trabajo remoto en todos sus órganos jurisdiccionales y administrativos, a fin de resguardar la salud de sus integrantes del COVID-19. ¡A cuidarse!

(Foto: Andina)

PJ mantiene incautación

Todo por PPK

El Poder Judicial confirmó fallo de incautación a un inmueble de San Isidro vinculado a PPK. Se trata de una propiedad de Dorado Asset Management Company S.A.C, que seguirá incautada pues el expresidente es accionista de la empresa propietaria. ¡No lo sueltan!

(Foto: Presidencia Perú)

