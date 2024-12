Estas son las cortitas de hoy sábado 7 de diciembre de 2024

Pedro Castillo

Llorando por la herida

En vísperas de ¿celebrar? dos años de su fallido golpe de Estado, Pedro Castillo arremetió contra Dina Boluarte, a quien tildó de “traidora y usurpadora”. Además, acusó a la “ultraderecha” de perpetrar un golpe de Estado en su contra y a la “falsa izquierda y muchos traidores del actual Legislativo” de mostrarse como sus “aliados” en su momento, “pero hoy conviven con un gobierno asesino”. Uhmm. Al final de su extenso pronunciamiento firma con su nombre —aunque, valgan verdades, es evidente que alguien más le escribió el discursito—; y para coronarla pone entre paréntesis “secuestrado”. ¡Qué ingenioso resultó!

Imagen

Dina Boluarte

Se aferra

Por su parte, su otrora pinky friend presidió la ceremonia por el 36.° aniversario de la Policía Nacional y allí salió al frente de los rumores de vacancia presidencial y, de pasadita, aseguró que su gobierno trabajará “hasta el 28 de julio de 2026, cuando esta banda presidencial se entregue al próximo o próxima mandataria. Basta de estar polarizando, de rumores de vacancia presidencial”, sostuvo Boluarte. Eso sí, la investigación fiscal por supuesto abandono del cargo ni la mencionó.

Imagen

César Acuña

¿El nuevo ‘wayki’?

El expresidente del Congreso Alejandro ‘el mudo’ Soto recuperó el habla para indicar que en su gestión no se le comunicó sobre la intervención quirúrgica a la presidenta. No obstante, rapidito aclaró que si bien ella podría haber incurrido en una infracción constitucional al no informar al respecto, eso no daría lugar a una vacancia. Otro que salió de Alianza para el Progreso a hablar del tema fue su secretario general Luis Valdez. El partido de César Acuña a disposición de “la mamá del Perú”. ¿O será que “el papá de La Libertad” se está postulando para ‘wayki’?

Imagen

Rafael López Aliaga

Desinformando