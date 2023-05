LA SARTÉN LE DIJO A LA OLLA

La sinceridad de Valer

El congresista Héctor Valer cuestionó la entrega de un bono de S/9,900 a los trabajadores del Legislativo. “Estoy en desacuerdo, la mayor parte del Servicio Parlamentario (…) no sirve para nada, no trabaja, no sabe de tecnología de información”, reclamó. Bueno, bueno, lo mismo podría decirse de varios parlamentarios, ¿cierto? Ups.

(Foto: archivo GEC)

CONGRESISTAS REMOTOS - I

Mal ejemplo

En la Comisión de Fiscalización siguen haciendo de las suyas. Su presidente Héctor Ventura se mostró ayer solito en soledad en la sala de sesiones pues sus colegas prefirieron conectarse vía Zoom a la sesión; no es la primera vez y todo hace suponer que no será la última.

(Foto: archivo GEC)

CONGRESISTAS REMOTOS - II

Hacen lo que quieren

Consultado por los periodistas, Ventura intentó lavarle la cara a sus colegas y dijo que a muchos de ellos se les “cruzaron las obligaciones”. ¿No será más bien que lo que se les cruzó en el camino fueron la flojera y la irresponsabilidad? A ver qué dice ahora José Williams quien jura y perjura que el trabajo congresal virtual no va más. No le hacen caso…

(Foto: Congreso)

KEIKO FUJIMORI

Descartan neoplasia

Keiko Fujimori informó, a través de su cuenta de Twitter, que tras la intervención quirúrgica de tiroidectomía total a la que fue sometida la semana pasada, los resultados dieron negativo a la presencia de una neoplasia maligna. Enhorabuena.

(Foto: César Grados / Archivo El Comercio)

ARTURO FERNÁNDEZ

Directo a terapia

El Poder Judicial ha ordenado que el alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, sííí, el de los huacos eróticos, se someta a una terapia psicológica en un centro de salud por haber ejercido violencia psicológica contra una ciudadana que cuestionó su gestión por las redes sociales. Fiel a su estilo, el burgomaestre ha dicho que apelará la sentencia y no la acatará.