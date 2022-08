Así nos ven en el exterior - I

Del Rincón habla claro

Desde su entrevista al presidente Pedro Castillo para la cadena CNN, el periodista Fernando del Rincón se ha mantenido atento a lo que ocurre en nuestro país. En uno de sus últimos programas, cuestionó severamente el rol que ha cumplido el Congreso de la República en la crisis política y acusó que, con su inacción, “le ha permitido (al mandatario) durante todo un año destruir al país”.

(Foto: CNN en Español)

Así nos ven en el exterior - II

No les entran balas

“¿Qué excusa tienen ustedes? Es inaceptable, es una vergüenza su desempeño. Esto que está pasando en el Perú ya no solo es responsabilidad de Castillo; es que los demás poderes están fallando tan estrepitosamente que hay que sentarlo y subrayarlo”, puntualizó del Rincón. Así nos ven en el exterior. Y ahora, ¿qué tienen que decir en el Poder Legislativo?

Beder deshoja margaritas

Me voy, no me voy...

Beder Camacho, subsecretario general de Palacio de Gobierno, sigue insistiendo en que no será colaborador eficaz pues no ha cometido ningún delito. ¿Será para que lo escuche el inquilino de Palacio? No obstante, afirmó que evalúa su renuncia al cargo y dio a entender que lo conversará con el jefe de Estado luego de los cambios en el gabinete. Ah, pero eso no es todo. Según dijo, es funcionario de carrera y, como tal, tiene “arraigo laboral”, por lo que –sostuvo– “regresaré a mi plaza”. A tomar nota de la amenaza, perdón, del aviso...

(Foto: El Comercio)

Despelote en AP

‘Los Niños’ amenazan

Y el desgobierno y caos en el Ejecutivo se replican en Acción Popular, el partido de los queridos ‘Niños’ del jefe de Estado. Ahora resulta que sus seis integrantes no habrían sido expulsados y su situación partidaria recién se resolvería hoy sábado en un plenario. Debido a este despelote, Ilich López acusó a Edmundo del Águila –firmante del comunicado inicial– de usurpación de funciones, mientras que su colega Elvis Vergara no perdió tiempo y advirtió que “algunas personas están cometiendo errores” y “van a tener que pagar las consecuencias”. ¿Amenaza?

(Foto: archivo GEC)

A Víctor Rodríguez Monteza

JNJ ratifica destitución

La Junta Nacional de Justicia ratificó, por unanimidad, su acuerdo –adoptado en noviembre del año pasado– por el que destituye al fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Monteza, acusado de pertenecer a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, encabezada por el hoy prófugo exjuez supremo César Hinostroza, quien, se recuerda, tiene orden de captura internacional. Tremendas joyitas resultaron.

(Foto: Archivo/Mario Zapata)

VIDEO RECOMENDADO

Desde Cusco, Aníbal Torres esta vez puso como ejemplo a Karl Max , “hay que aprender lo bueno”, dijo. Además, el abogado de Bruno Pacheco afirma que: “Él tiene tiene pruebas en sus manos que podrían salvarlo”, ¿Será un mensaje entre líneas?. También, Guido Bellido señala que solicitó pasajes para Arturo Cárdenas a Daniel Abarca, exasesor del Mincetur. Y la castración química nuevamente en debate, tras caso de la niña de tres años en Chiclayo, conversamos con el exministro de Salud Alberto Tejada. Y, Putin concede grado honorífico a brigada acusada de cometer atrocidades en Ucrania.