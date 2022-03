El “camarada” Cerrón - I

Al descubierto

Y Waldemar Cerrón, vocero de Perú Libre, quedó vergonzosamente al descubierto cuando, en la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se filtró su conversación con un “camarada” que lo instruyó para que cambie su voto y se pronuncie en contra de la procedencia de una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

El “camarada” Cerrón - II

Defendiendo a Zoraida

“Hay que votar en contra, todo está confabulado (sic) contra el presidente (Castillo)”, le recomendó su interlocutor. “¿No es contra Ávalos?”, preguntó entonces el legislador, a lo que le respondieron que lo que se buscaba era ir contra del jefe de Estado “por intermedio de ella”. Como niño pillado en falta, Cerrón se apresuró a cambiar su voto pero ni con eso pudo evitar que, como corresponde, se investigue a la titular del Ministerio Público por su inacción frente a las graves denuncias contra el mandatario. Dios los cría...

Pedro Castillo

Con Dios y con el diablo

Mientras tanto, el presidente se la pasó ayer repitiendo, cual guion bien aprendido, que no promoverá una Asamblea Constituyente. Ah, pero eso sí, aclaró que ello no significa que la ciudadanía no lo pueda hacer. O sea, quiere quedar bien con Dios y con el diablo y eso, como ya sabemos, no es posible...

Denuncias al aire

Los pecados de Hernán

El expremier Luis Solari sostuvo que los dichos del ministro de Salud sobre presuntas mafias en el sector podrían hacerlo pasible de una denuncia penal por omisión de denuncia si no da cuenta de estas irregularidades al Ministerio Público. Solari agregó que los pecados de otros no hacen santo a Hernán Condori, y le recomendó que, en lugar de estar “señalando con el dedo”, prepare sus respuestas a la moción de censura presentada en su contra.

Se inicia juicio oral

Caso Perseo

Este jueves 10 se inicia el juicio oral contra la cúpula de Sendero Luminoso y los dirigentes del Movadef; estos últimos son sindicados por haber recibido financiamiento de las actividades narcoterroristas de los remanentes de la organización. La Fiscalía ha pedido penas que van desde los 20 años hasta cadena perpetua.

