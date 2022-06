En la cuerda floja - I

¿Le llegó la hora?

El cuestionado ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Javier Arce, estaría con las horas contadas. Fuentes de Perú21 indicaron que el presidente Pedro Castillo le habría pedido ya la renuncia en vista de la avalancha de cuestionamientos a su designación por su falta de idoneidad para el cargo, además de la retahíla de denuncias en su contra por omitir en su hoja de vida su condición de reo libre y el antecedente de haber estado preso por el delito de usurpación de funciones.

Javier Arce reconoció que no incluyó información en su declaración jurada. (Foto: @midagriperu)

En la cuerda floja - II

Vergüenza ajena

Mientras tanto, Arce designó al internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackay como su jefe de asesores. Rodríguez es un viejo conocido del titular del Midagri; trabajó en su despacho del Parlamento Andino, adonde llegó, dicen por ahí, de la mano de Gustavo Pacheco. Lamentablemente, el flamante jefe de asesores no ha tenido más que desafortunados comentarios en su afán por defender a su jefecito. “Yo no veo nada que pueda producir sorpresa, él ha estado preso no por asaltar un banco, no por robar carteras...”, declaró en Canal N. ¿Y eso lo exonera de responsabilidad? ¡Qué vergüenza!

Patricia Chirinos

Después del gusto...

La congresista Patricia Chirinos, de Avanza País, recordó que, en virtud de un acuerdo adoptado en julio pasado, este año las diferentes bancadas representadas en la Mesa Directiva tendrían que respaldar a una lista encabezada por un representante de Alianza para el Progreso. El asunto es que a Chirinos no le hace gracia porque –dijo– a través de sus votaciones lo único que ha hecho APP “es blindar a este gobierno de corrupción”. Ahí le hablan, señor Acuña.

(Foto: archivo GEC)

Alejandro Salas

Hombre de fe... ciega

Parece que el ministro de Cultura, Alejandro Salas, le tiene más fe al presidente Pedro Castillo que él mismo. “Creo que él (Castillo) sí se comunica con la población, también con los medios de comunicación, (...) estoy absolutamente seguro de que en cualquier momento él va a declarar y va a estar con ustedes”, comentó. Sí, cómo no. A esperar sentados nomás...

Hoy habrá marcha

Alerta máxima

El anuncio de una marcha en contra del gobierno de Pedro Castillo, hoy a partir de las 4:00 p.m., ha puesto en alerta a “todo el personal administrativo y operativo de la PNP”, según ha dispuesto la Dirección de la Región Policial Lima de la PNP. Colectivos y ciudadanía en general se darán cita en el Campo de Marte con dirección al Paseo de los Héroes Navales para exigir la salida del mandatario. ¿Y Castillo? No se oye, padre.

Marcha contra Pedro Castillo

