Estas son las cortitas de hoy sábado 30 de noviembre de 2024

Dina Boluarte

Obsesión aérea

Qué importa la inseguridad ciudadana, la censura de un ministro o las maniobras y chantajes de los mineros ilegales para prorrogar el Reinfo. ¡Qué va! Todo eso, según parece, son nimiedades para el gobierno de Dina Boluarte que tercamente persiste en la onerosa compra de 24 aviones caza por US$3,500 millones, generando suspicacias. Por lo pronto, es público —según lo registra el propio Mindef— que delegaciones de fabricantes de aviones de Francia, Suecia y Estados Unidos se reúnen con autoridades de la Fuerza Aérea para presentar propuestas. ¿Por qué tanta desesperación? Uhm. ¿Por qué?

Raúl Pérez-Reyes - I

Franelita a la orden

Raúl Pérez-Reyes retomó su papel de franelero, perdón, de escudero, perdón, de ministro de Transportes y Comunicaciones, y salió todo gallito a defender a su jefecita, la presidenta Dina Boluarte. Y como no podía ser de otra forma, justificó su ausencia en CADE 2024 que se realizó en Arequipa. “Si se plantea una presentación para la presidenta, para que ella exponga, (…) no es una entrevista, es una exposición que hace de política general de gobierno y no corresponde que haya comentarios…”, arguyó. Uy sí, que sea más sincero y reconozca que la mandataria, con su 4% de aprobación a cuestas, le tiene pavor a las preguntas incómodas.

Raúl Pérez-Reyes - II

Se ofendió

El titular del MTC también se refirió al total ausentismo de representantes del Poder Ejecutivo en el cónclave empresarial. Medio ofendido salió con que a los ministros no les llegó ninguna invitación. “Solo se invitó al ministro de Economía, uno no va a donde no lo invitan”, alegó. Ay, qué fino.

Julio Demartini

Puro maquillaje

El ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, anunció que en 2025 Qali Warma será reemplazado por Wasi Mikuna, vocablo quechua que significa comida de casa o comida casera. ¿Creerá que el cambio de nombre borrará las graves denuncias de alimentos en mal estado de Qali Warma? Además, agregó que si con el nuevo programa siguen los reclamos y denuncias, recién entonces él dará “un paso al costado”. Tiempos aquellos en los que los ministros sí sabían lo que era responsabilidad política.