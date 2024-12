Estas son las cortitas de hoy domingo 1 de diciembre de 2024

Gustavo Adrianzén

Le quitan la chamba

Consultado en RPP sobre quién será el sucesor del censurado titular de Energía y Minas, Rómulo Mucho, el primer ministro Gustavo Adrianzén se refirió a la juramentación del nuevo ministro. Lo curioso es que, cuando se le preguntó quién era, con convicción respondió: “No lo sé”. Ahí nomás parece que cayó en cuenta del papelón y agregó rapidito: “No lo puedo decir”. ¿Sabrá que constitucionalmente él es quien propone los ministros a la jefa de Estado o alguien más está haciéndole la chamba?

Edwin Martínez - I

Sueños de opio

El congresista Edwin Martínez, sí, ese mismo que hace una semana manifestó su intención de renunciar, ¡por tercera vez!, a la bancada de Acción Popular y que fue refutado desde el bloque, que lo acusó de “falta de compromiso con el trabajo en equipo y el respeto por las decisiones colectivas”, ahora dice que “sueña” con postular a la Presidencia de la República. ¡Plop!

Edwin Martínez - II

Mala estrategia

“Tengo un sueño y voy a complementarlo si Dios y mi partido me dan la posibilidad. No soy el de apellido de abolengo ni el más académico, pero creo que soy el que ama más la memoria de Fernando Belaunde Terry. Si (otros militantes) lo amaran, respetarían su memoria”, comentó. Uy, con esa estrategia de lavar los trapitos sucios de AP en público, va a ser difícil que respalden su postulación, ¿o no?