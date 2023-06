¡AY, LOS CONGRESISTAS!

De mal en peor

Los congresistas no dejan de hacer mérito para justificar ese 79% de desaprobación ciudadana que, según Ipsos, tiene el Parlamento. La última perlita es de Alejandro Cavero, de la bancada Avanza País, quien declaró que está favor de que en las fórmulas infantiles se coloquen octógonos, pero no supo explicar por qué entonces en el Pleno votó por su eliminación. “Tendría que revisar, no recuerdo, tendría que ver la votación, votamos 10 proyectos por cada sesión…”, se justificó. Días antes nomás su colega Susel Paredes pidió al Ejecutivo que observe esa misma norma que ella también aprobó. No aprenden…

ALBERTO OTÁROLA

Se picó

Al primer ministro Alberto Otárola no le hizo gracia la difusión de imágenes que dan cuenta de un supuesto desaire que le hizo el presidente de Uruguay, Luis Lacalle, durante la Cumbre Presidencial en Brasil. “Foto con presidente Lacalle de Uruguay —gran amigo del Perú— dándonos y alzando la mano. Luego almorcé cordialmente con él. ¿Así o más claro?”, escribió en sus redes con evidente fastidio. Esteee, a ver si la próxima vez le encarga la aclaración a su abultado equipo de asesores comunicacionales, que para eso están, ¿o no?

SIGRID BAZÁN

No quiere trabajar

Otra que se esponjó, pero por razones diferentes, es Sigrid Bazán, a quien no le gustó nadita que el Ejecutivo observara la autógrafa de ley que declaraba feriado nacional el 7 de junio. Recogiendo las declaraciones del premier Otárola, quien dijo que el mejor homenaje a nuestra bandera nacional es seguir trabajando, la legisladora por Cambio Democrático replicó que “el mejor homenaje es que renuncien y que se haga justicia. Se adelantan las elecciones y nos vamos todos como la gente exige”. Bueno, parece que a la dizque presidenta de la Comisión de Trabajo lo que menos le gusta es trabajar, ¿o será que ya había hecho planes para un fin de semana largo? Ups.

(Foto: Congreso)