CONGRESO SIN VERGÜENZA - I

Festín con plata ajena

Y nos preguntamos por dónde andarán los integrantes de la Mesa Directiva del Congreso que, entre gallos y medianoche, aprobó darle un bono de nada menos que S/9,900 soles a cada trabajador del Parlamento dizque porque “cumple sus funciones con responsabilidad, eficiencia y más allá de la jornada laboral”. ¿Y no es eso mismo lo que hacen millones de trabajadores de todo el país diariamente? A ver si José Williams, titular del Legislativo, le da una explicación al país porque bien fácil resulta ser generoso con el dinero ajeno, en este caso, con el dinero de tooooodos los peruanos, ¿o no?

Las cortitas de hoy domingo 30 de abril.

CONGRESO SIN VERGÜENZA - II

Rosangella se aburre

Y parece que el Pleno del Congreso del último jueves, que se prolongó hasta pasada la medianoche, no captó el interés de la congresista por Fuerza Popular Rosangella Barbarán, quien –al mejor estilo de su compañera de bancada, la tiktokera Tania Ramírez– no tuvo mejor idea que grabar un video en plena sesión desde el hemiciclo. “Hola, todavía seguimos en el Pleno, once y media de la noche, estamos acá con algunos congresistas...”, dijo, y la remató con un saludo de sus colegas Diego Bazán y Alejandro Cavero. Y después se quejan de su baja aprobación...

CONGRESO SIN VERGÜENZA - III

Hacen de las suyas

Contra viento y marea, el Pleno del Congreso aprobó una norma para facultarse a sí mismo a nombrar a su propio procurador. De nada sirvió que la Procuraduría General de la República le advirtiera que ya hay un proceso de elección en marcha y que la aprobación de la norma “constituiría una ruptura del sistema administrativo de defensa jurídica del Estado”. Hacen lo que quieren...





MARK VITO VILLANELLA

Vuelve a las andadas

A Mark Vito Villanella le duró apenas una semana su propósito de enmienda y volvió a publicar contenidos en sus redes sociales, de las cuales aseguró que se alejaría tras conocerse que su exesposa Keiko Fujimori se sometería a una intervención quirúrgica. El ‘discípulo’ del chico reality Fabio Agostini reapareció para comentar que se sometió a un examen de sangre con el fin de demostrar que sus músculos no son producto de los anabólicos. ¡Cómo le gusta la cámara...!