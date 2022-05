Reservistas a Castillo

Fuerte reclamo

Una marcha pacífica realizaron por las calles del Centro de Lima numerosos reservistas del Ejército peruano para reclamarle al gobierno que reglamente la norma que les otorga beneficios por haber participado en la lucha contra el terrorismo en aras de la pacificación del país desde la década de los 80 hasta el 2000. Días atrás, el presidente Pedro Castillo aseguró que se realizaría ese trámite, pero hasta ahora nada de nada. Otro sector más que se ve burlado en sus expectativas.

Regresa a su “trinchera”

La amenaza de Betssy

Un día después de su censura, la aún titular de Trabajo, Betssy Chávez, afirmó que acepta la sanción congresal –pues cómo no, no le queda otra– y reconoció que su salida del gabinete es el resultado de la venganza cerronista. Pero ella, en modo zen, dijo que no es “persona de revanchas”. “Quizá me han extrañado en el Congreso, así que volveré a las trincheras a las que pertenezco”, dijo. ¿O sea que el petardeo al sector laboral será ahora desde el Parlamento? Veremos.

La ministra de Trabajo, Betssy Chávez, fue censurada por el pleno del Congreso. (Foto: archivo MTPE)

Guido Bellido

En pie de guerra

Donde parece que sí están en pie de guerra es en Perú Libre. Guido Bellido dejó su papel de abogado defensor del jefe de Estado y le enrostró públicamente al mandatario que, ahora que ya tiene “su bancada” propia (la del Bloque Magisterial), los cerronistas pasan a ser solo “aliados” del gobierno. ¿Será como la alianza con Verónika Mendoza con cupos en el gabinete y entidades públicas? Así cualquiera, ¿o no?

(Foto: Presidencia)

Waldemar se pica

Gallinazo serás tú

Por su parte, el vocero de la bancada de Perú Libre –ahora se enronchan cuando le dicen oficialista–, Waldemar Cerrón, respondió al apelativo de “gallinazo” que le endilgó a su hermanito Vladi su excamarada Guillermo Bermejo. “Creo que él se ha referido a él mismo, él para en Palacio más que todos nosotros; las cosas (se toman) de donde vienen”, agregó. Ya olvidó cuando eran amiguis...

Silvia Barrera

Puro show

Silvia Barrera, la exalcaldesa de Villa María del Triunfo, volvió a la Comisión de Fiscalización pero respondió solo lo que quiso sobre Bruno Pacheco, Zamir Villaverde, etc. y, más bien, acusó al grupo de trabajo de hacer un show. Vaya, la sartén le dijo a la olla...

