Abogada defiende a Díaz

La defensa y la creencia

Quien hace años participaba en las marchas impulsadas por el colectivo #Niunamenos contra la violencia de género en Perú hoy les dio la espalda a cientos de mujeres que se arman de valor para denunciar a sus abusadores. Lissette Garrido, abogada del congresista denunciado por violación sexual, Freddy Díaz, deslegitimó el testimonio de la presunta víctima. “Que una mujer acuse a un hombre de haberla violado no significa que el hombre sea un violador”, sostuvo. Pese a las evidencias, ella sostiene la inocencia de Díaz. ¿Con la plata baila el mono?

No descartan a Castillo

Agenda abierta

Aunque el último jueves el ministro de Economía, Kurt Burneo, lamentó que la organización del CADE Ejecutivos no invitara a Pedro Castillo a la 60 edición del foro empresarial, IPAE aclaró, a través de un comunicado, que el programa oficial del evento aún no está cerrado y que recién se dará a conocer el 19 de setiembre. La pregunta es ¿le llegará su invitación a Pedro Castillo?

(Foto: PCM)

Salas confía en su profe

Una mirada sincera

Dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Es el caso del ministro de Trabajo, Alejandro Salas, quien o está muy comprometido con la desastrosa gestión del gobierno o realmente está cegado. Ayer, en una entrevista con RPP, aseguró confiar en el accionar del presidente Pedro Castillo. “Confío en el presidente, he conversado con él, nos hemos mirado a los ojos, él me ha hablado con absoluta sinceridad”, declaró. Increíble que una mirada de Castillo pese más que seis carpetas fiscales.

Foto: MTPE

¿Harina del mismo costal?

Petro en Perú

Gustavo Petro, flamante presidente de Colombia, llegará al Perú para conocer en persona al presidente Pedro Castillo en el marco de la cumbre presidencial de la Comunidad Andina de Naciones, en el que será su primer viaje al extranjero. Esperemos que no se lleve una mala impresión del profesor, aunque su respaldo a la expresidenta de Argentina ya lo pinta de cuerpo entero. ¿Será que con el investigado profesor son harina del mismo costal?

(Foto: Presidencia de Colombia)

Anuncios y cero aclaraciones

Los bonos de Dina

En el Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Dina Boluarte, destacó la incorporación de 45 mil usuarios al programa Pensión 65 en lo que va del año. La también vicepresidenta indicó que ello representa un incremento de la cobertura del programa a 602,043 adultos mayores en el Perú. Todo muy bonito, pero ya va siendo hora de que aclare, en su calidad de titular del Midis, por qué los padres del jefe de Estado y su cuñadísima Yenifer Paredes recibieron el bono Yanapay (S/350), que supuestamente era para personas en situación de pobreza.

Desde Cusco, Aníbal Torres esta vez puso como ejemplo a Karl Max , “hay que aprender lo bueno”, dijo. Además, el abogado de Bruno Pacheco afirma que: “Él tiene tiene pruebas en sus manos que podrían salvarlo”, ¿Será un mensaje entre líneas?. También, Guido Bellido señala que solicitó pasajes para Arturo Cárdenas a Daniel Abarca, exasesor del Mincetur. Y la castración química nuevamente en debate, tras caso de la niña de tres años en Chiclayo, conversamos con el exministro de Salud Alberto Tejada. Y, Putin concede grado honorífico a brigada acusada de cometer atrocidades en Ucrania.