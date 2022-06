El feriado de Castillo - I

Desayuno en Chota

Por lo visto, el presidente Pedro Castillo se tomó a pecho eso del feriado para el sector público que decretó su Gobierno por el Día del Campesino. Y es que si bien viajó ayer a Chota para inaugurar el Hospital Bicentenario, no perdió la oportunidad de hacer un poco de vida social y compartir un desayuno en casa del excongresista aprista Luis Gasco, donde también se pudo ver al alcalde de Piura, el exfujimorista Juan José Díaz Dios. (Ver foto)

El feriado de Castillo - II

Pone el parche

Perú21 conversó con Díaz, quien aclaró que desde hace buen tiempo ya no es fujimorista y descartó cualquier acercamiento con el mandatario más allá de su labor edil. “No me han ofrecido ningún puesto ni lo necesito, solo estoy buscando obras para mi ciudad”, precisó. Y es que a estas alturas del partido, nadie quiere que lo asocien con el profe por algo que no es. Si no, acuérdense de Silva, Pacheco, Villaverde, etc., etc., etc..

(Fotos: GEC)

Zully Pinchi

El poema a Bebito fiu fiu

Y la excandidata al Congreso Zully Pinchi, vinculada sentimentalmente con Martín Vizcarra, no pierde el tiempo y ha aprovechado la cobertura mediática para promocionar su poemario. Síííí, ese que publicó hace ooooocho años y que solo ella y sus amigos leyeron. Además, sostuvo que la letra de la canción “Bebito fiu fiu” fue sacada de uno de sus poemas. ¿Será que ahora quiere cobrar derechos de autor? Solo eso faltaba.

Diana Miloslavich

Zzzzzzz

Mal parado terminó el Ejecutivo tras su reciente Consejo de Ministros en Arequipa donde, ya no es novedad, solo se permitió el ingreso de los afines al Gobierno. Como si eso no fuera suficiente, ahora circula en redes una foto en la que se ve a la ministra de la Mujer, Diana Miloslavich... durmiendo. No solo se le observa con la mascarilla casi cubriéndole los ojos, sino que apoya la cabeza sobre la mano derecha. ¿Para eso viajan un día sí y el otro también a las regiones, con toooodo el gasto que eso implica? Mejor quédense a dormir en su casa.

Foto: archivo MIMP

Ollanta Humala

Se le viene la noche

Y la próxima semana declara Marcelo Odebrecht en el juicio contra Ollanta Humala. Según el fiscal José Domingo Pérez, eso permitirá determinar la responsabilidad del expresidente en la comisión del delito de lavado de activos. Ahora pues...

