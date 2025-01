Estas son las cortitas de hoy sábado 25 de enero de 2025

EN EL CONGRESO - I

Prioridades equivocadas

El testimonio de Rosita Navarro ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, ratificando su denuncia por violación sexual contra Jorge Torres Saravia, sindicado como el cabecilla de una red de prostitución en el Congreso, parece que no fueron del interés del canal del Parlamento que decidió cortar la transmisión de dicha actividad sin mayor explicación. Uhm, qué conveniente.

EN EL CONGRESO - II

¿Curándose en salud?

¿Habrá sido porque Navarro mencionó a Alianza para el Progreso y a algunos de sus dirigentes en su declaración? Pese a ser un tema de interés público, las lumbreras del canal comenzaron a transmitir una actividad organizada por el congresista Alex Paredes donde un joven hacía su mejor esfuerzo por interpretar canciones de Leo Dan. Así están en el Parlamento, con razón tienen 88% de desaprobación según la última encuesta nacional de Ipsos.

BARRETO Y VELA

En salmuera

Las denuncias periodísticas contra la suspendida fiscal Marita Barreto y Rafael Vela, excoordinador de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos, por el incremento supuestamente injustificado de su patrimonio patrimonial, no han pasado inadvertidas para el Ministerio Público. Dicen por ahí que ambos casos ya fueron derivados a las fiscalías respectivas para que evalúen si procede el inicio de las investigaciones competentes.

SUSEL PAREDES - I

Cuestión de ética

La congresista Susel Paredes está en la mira de la Comisión de Ética tras conocerse que su esposa Gracia Aljovín de Losada es accionista minoritaria de la empresa Esmeralda Corp SAC que —según una denuncia periodística— le vendió 132.7 toneladas de conservas al desaparecido programa Qali Warma el año pasado. Y es que, de acuerdo a la legislación vigente, los cónyuges, convivientes (…) del presidente, congresistas, etcétera, están impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas del Estado.

SUSEL PAREDES - II

¿Ser o parecer?

En su descargo, Paredes ha señalado que su matrimonio no es reconocido legalmente en nuestro país —lo cual es cierto—, y ha agregado que están usando la denuncia como una “bomba de humo para tapar” los casos que involucran a la presidenta Dina Boluarte, el titular del Midis y de pasadita el vocero presidencial Fredy Hinojosa. Bueno, todo lo que quiera doña Susel, pero Ética definirá si procede o no investigarla. Como dice el refrán: “la mujer del César no solo debe ser, sino parecer”.