En el Mininter

Pasión quiere a Mantilla

¿Quién le habrá escrito el discurso de defensa del titular del Interior, Willy Huerta, al congresista del Bloque Magisterial, Pasión Dávila? “Algunos están pensando en censurarlo, querrán como ministro a Harvey Colchado o a Agustín Mantilla...”, elucubró. A ver si alguien le avisa que el exministro aprista falleció en 2015.

Foto: Archivo Congreso

Congreso en falta

Cuestión de prioridades

Pese a la importancia de la sesión de ayer, llamó la atención la ausencia de casi una treintena de congresistas del hemiciclo. Y es que no se entiende por qué la Mesa Directiva permitió que en simultáneo al Pleno sesionen la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la Comisión de Ciencia y la Comisión especial de protección a la infancia, además de mesas de trabajo. ¿Cuándo aprenderán a priorizar? Bueno, eso sin contar que muchos legisladores siguen prefiriendo la virtualidad.

(Foto: archivo Congreso)

Richard Tineo

Ministro comodín

Evidenciando que cada vez le quedan menos fichas de recambio, el presidente Pedro Castillo pasó a Richard Tineo del Ministerio de Defensa al de Transportes y Comunicaciones. ¿Será por eso que horas antes Tineo, haciendo méritos, destacó que el gabinete se mantiene siempre unido y que todos trabajan con un mismo objetivo? Esteee, ¿se refiere al objetivo de defender a su jefecito de tooodas las acusaciones de corrupción?

(Foto: Presidencia)

Gonzalo Alegría - I

Le borraron la sonrisa

Se le debe haber borrado la sonrisa del rostro al candidato a la Alcaldía de Lima de Juntos por el Perú, Gonzalo Alegría, luego de que su hijo Gonzalo Alegría García declarara en ATV que son falsos los mensajes que mostró su padre en un intento de desvirtuar las graves acusaciones en su contra por violencia sexual y psicológica.

Hijo de Gonzalo Alegría desmintió la versión y ratificó su denuncia por agresión física, psicológica y sexual. Foto: Captura.

Gonzalo Alegría - II

Candidato al descubierto

“Los mensajes son totalmente falsos. No tengo ningún tipo de contacto directo con mi padre, ningún tipo de relación (...). Sobre la denuncia, la puse por mi propia voluntad y sin ningún tipo de influencia porque necesitaba ponerla, todo lo que digo (ahí) es totalmente verdad”, declaró el joven desde Madrid.

Gonzalo Alegría fue denunciado por su hijo por presunta agresión sexual. Foto: Andina

Ahora aboga por Castillo

La defensa de Susel

La congresista Susel Paredes puso el grito en el cielo ante las advertencias de algunos de sus colegas de que no le otorgarían el permiso al mandatario para viajar al Vaticano. “Que le prohíban ir a hablar es el colmo de la mezquindad”, alegó. Y agregó: “Yo no defiendo a Castillo pero hay cosas que me parecen injustas”. Uy sí, cómo no. ¿Dónde estuvo que no se informó del papelón que hizo su defendido, perdón, el presidente en Nueva York?

