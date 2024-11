Estas son las cortitas de hoy sábado 23 de noviembre de 2024

Gustavo Adrianzén - I

No hacen clic

Las cifras desaprobatorias a la presidenta Dina Baluarte —91%, según la última encuesta de Ipsos para Perú21— tienen una explicación. Y no, no tiene nada que ver con su gestión a espaldas de la población, la inseguridad ciudadana, la fuga de su otrora aliado Vladimir Cerrón, el ‘wayki’ Oscorima o su hermanísimo Nicanor, hoy no habido, etcétera, etcétera, etcétera. Nooo, qué va.

Gustavo Adrianzén - II

Iluminado

El primer ministro Gustavo Adrianzén, con su infinita sabiduría, nos ha iluminado y ha explicado que este divorcio entre su jefecita y la ciudadanía es porque en el gobierno “no estamos haciendo clic con la población”. ¿Y quiénes son los responsables? Pues obvio, ellos no. “No podemos transmitir adecuadamente los mensajes, con expertos de comunicación política lo he conversado, esto tiene que ver como un deterioro generalizado de la clase política”. O sea, la culpa no es de ellos, es del clic.

Dina Boluarte

No le creen

Ajena a su caída libre en las encuestas, la mandataria Dina Boluarte, en tanto, salió muy oronda a pregonar que su gobierno “no es corrupto”. “No hay espacio en este gobierno para corruptos ni corruptores, estamos cansados de esa lacra que tanto daño ha hecho para el desarrollo…”, subrayó. Con razón el premier dice que “no hay buena noticia que, en boca de un político, hoy sea creíble”. Ups.

Martín Vizcarra

Bebito Fiu Fiu no olvida

El Poder Judicial confirmó la medida cautelar de inhibición respecto de 15 bienes inmuebles en Lima y Moquegua vinculados a Martín ‘el vivo’ Vizcarra y su esposa Maribel, y cuyo valor supera los 5’800,000 soles. Mientras tanto, el exmandatario se consuela grabando tiktoks, en uno de ellos, incluso, viendo un video del cantante Sebastián Yatra que tiene como fondo la célebre canción Mi bebito Fiu Fiu; sííííí, esa misma inspirada en su supuesto romance con Zully Pinchi. ¿Qué dirá doña Maribel?

Agustín Lozano

