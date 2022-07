Waldemar Cerrón

Yo no fui, fue teté

Ante la avalancha de críticas por la condecoración del Congreso a Manuel Merino, el todavía vocero de Perú Libre, Waldemar Cerrón, arguyó que la distinción fue otorgada por acuerdo mayoritario de la comisión especial encargada de estos temas. “Yo estoy (sic) por un acto protocolar (en la ceremonia), soy parte de la comisión, es mi función. Dentro de la asamblea se han manifestado a favor y en contra...”, alegó nerviosito. ¿Y Ud. cómo votó?, le preguntaron. “Yo he votado como debo votar, como todo peruano”, respondió. Mmm, si algo quedó claro es que votó a favor, ¿o no?

Aníbal Torres

¿Mala suerte?

En su reciente presentación ante la Comisión de Fiscalización, el primer ministro Aníbal Torres atribuyó a la “mala suerte” los sucesivos cambios en la conducción del Ministerio del Interior, donde ha habido siete titulares en menos de un año. “Le digo al presidente: ‘Hemos tenido muy mala suerte aquí...’”, dijo muy suelto de huesos y sin sonrojo. ¡Como si fuera un hada madrina la que designa a tanto impresentable! ¡Cómo les cuesta reconocer sus errores!

Pedro Castillo

Tira piedras y...

Y mientras tanto, desde La Libertad, el presidente Pedro Castillo hizo, por enésima vez, un llamado al Parlamento “para que de una vez por todas dejemos esta confrontación inútil que no le hace bien al país”. ¿Perdón? ¿No fue el profesor quien hace unos días nomás tildó de zánganos a los congresistas? No hay que tirar la piedra y esconder la mano.

Verónika Mendoza

No habida

Y a Verónika Mendoza, quien anda desaparecida –aunque, valgan verdades, siempre se esfuma cuando las papas queman–, le recordaron uno de sus tuits publicado en febrero del 2018. “Los peruanos que piden que se vaya PPK, y que hoy son mayoría, no lo hacen por venganza, lo hacen para salir del caos en el que nos tiene sumidos porque anda más preocupado en eludir las investigaciones que en gobernar”. Vaya, vaya, cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. Si no fuera por la mención de PPK, se diría que Mendoza describe exactamente lo que ocurre hoy con su exaliado Pedro Castillo.

Zully y Martín

Se suben al coche

Sin vergüenza, Martín Vizcarra y Zully Pinchi aprovechan la popularidad del “Bebito fiu fiu” para promocionarse. El primero lanzando su dizque partido El Perú primero, que no tiene ni inscripción, y la segunda presentando su libro Pionono de vitrina en la Feria del Libro 2022. Dios los cría...

Martín Vizcarra y Zully Pinchi Ramirez habrían mantenido una reunión en un hotel del Cusco. (Foto: composición GEC)

