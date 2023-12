EN OLOR DE MULTITUD - I

Dina busca respaldo

Buscando un poco de calor humano, ante los gélidos resultados de la última encuesta de Ipsos que le da 84% de desaprobación, la presidenta Dina Boluarte llegó a Chalhuanca, su ciudad natal, para darse un baño de popularidad y, como era de esperar, lo hizo misma Mamá Noela, cargadita de regalos y con la promesa de numerosas obras de saneamiento, escuelas, hospitales, puentes y otros. En el lugar, además, según dijo ella misma, se reencontró con su mamá Ercilia, su tío César, su compañera de promoción, etc. etc. etc.





EN OLOR DE MULTITUD - II

Franelitis aguda

Ah, y no llegó sola, lo hizo acompañada de algunos ministros entre quienes destacó el titular de Salud, César Vásquez, quien parece haber destronado a su colega Julio Demartini del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en las artes ocultas de la adulación. “Ustedes deben sentirse orgullosos de que tienen una paisana que es la primera autoridad del país, (…) hoy estamos rodeados de cerros que fueron testigos mudos del nacimiento de nuestra primera autoridad”, repitió incansable el apepista Vásquez. Vaya, vaya, si hasta parece que le dan premio al más zalamero.

WILSON SOTO

Cría fama…

Otro que también fue a buscar respaldo a su tierra Acobamba, en Huancavelica, aprovechando la Semana de Representación, fue Wilson ‘El Niño’ Soto, que fue abucheado por sus paisanos quienes le enrostraron su mala gestión congresal. “¡Lárgate! Das vergüenza, el pueblo te repudia”, le gritaron obligándolo a salir raudo del lugar. Cría fama…

ESSALUD

¿Con licencia?

Y parece que en el sector público aprovechan al máximo las fiestas de fin de año. Por lo menos eso ocurre en Essalud donde las oficinas y pasillos están casi desiertos, eso sí, bien ambientados con motivos navideños. Perú21 intentó comunicarse con el personal de la Oficina de Prensa para verificar una información, pero con tan mala suerte que ningún integrante del equipo, que conforman más de una docena de personas, respondió. Uno de ellos incluso nos contestó por WhatsApp que estaba de licencia. Claro, ni cuenta se dio que estábamos casi, casi frente a él y a pocos metros de su oficina. ¡Ampay!

ARTURO FERNÁNDEZ

¡A su casa!

Arturo Fernández, el impresentable alcalde de Trujillo, estaría ya jugando los descuentos en ese gobierno edil. Y es que el Jurado Nacional de Elecciones desestimó la queja que interpuso contra los 15 regidores de su municipio que hace poco más de un mes ratificaron su suspensión del cargo por la sentencia impuesta en su contra por delito doloso. A ver si ahora sí se acaban las bravuconadas, como la destrucción de placas recordatorias y los insultos a los concejales.