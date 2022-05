Embriagado... - I

Las bravatas de Zea

Bochornoso comportamiento el del ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Óscar Zea, quien –en entrevista con RPP, la noche del jueves– tildó de “mequetrefe” al presidente de la Conveagro, Clímaco Cárdenas. “¿Quién es Conveagro? Hay un mequetrefe que realmente no representa a nadie. Hay un señorcito hablando mal del ministro, del ministerio. Les voy a pedir que no me vuelvan a hablar de Conveagro; ese señorcito no existe”, sostuvo.

Embriagado... - II

Se quedó sin piso

Hablando en forma atropellada y poniendo en evidencia que estaba embriagado... y no solo de poder, Zea dijo también que sacaría del puesto al secretario general de su sector, Paul Jaimes, quien, según un informe periodístico, sería el verdadero mandamás en el Midagri. “Un funcionario cuestionado tenemos que cambiarlo, nadie es imprescindible; lo saco y punto”, comentó. Ayer, empero, con el rabo entre las piernas, se comió sus palabras y dijo que Jaimes se mantendrá en el cargo. Y no va a ser... Tremendo jalón de orejas que le deben haber dado por irse por la libre. ¿O es que no ha entendido aún quién es el verdadero titiritero del sector? ¿Cierto, Vladi?

(Foto: Midagri)

Vladimir cerrón

Tira dedo a profes

Y a propósito de Vladimir Cerrón, el dueño de Perú Libre aclaró que “jamás” ningún militante de su partido ha ido a “mendigar” trabajo a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y, muy suelto de huesos, les tiró dedo a sus exaliados del bloque magisterial. “Si lo han hecho los allegados al magisterio, es otro tema”, comentó. Le faltó precisar que, efectivamente, cuando se trata de cerronistas, ellos no mendigan, se imponen.

(Foto: Facebook Perú Libre)

César Acuña

Se quedó picón

A César Acuña no le ha gustado que lo pongan en evidencia. Si bien es cierto ganó las elecciones internas en APP para postularse a gobernador regional de La Libertad –y cómo no, si era el único candidato–, también lo es que perdió frente a los votos nulos y blancos de sus partidarios. Para quitarse el clavo, su prensa comparó su votación con las de los aspirantes de otras agrupaciones y concluyó que fue “el candidato más votado a nivel nacional”. Mal de muchos...

Alberto Fujimori

Lo trasladan a clínica

Alberto Fujimori fue trasladado de emergencia a la Clínica Centenario por una fibrilación auricular descompensada. Su estado, informaron, es estable.

(Foto: archivo GEC)