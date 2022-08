Las exigencias de Perú Libre

El lápiz de Cerrón

Al partido de Vladimir Cerrón no le gustó que el canciller Miguel Ángel Rodríguez decidiera romper relaciones diplomáticas y retirar el reconocimiento a la República Árabe Saharaui, en “respeto a la integridad de Marruecos”. “Señor presidente, exigimos la destitución de Rodríguez del cargo de ministro de Relaciones Exteriores, pues vive en una época superada y no puede llevarnos, a todo el país, al pasado”, exigió Perú Libre a Pedro Castillo. La pregunta es, ¿con qué derecho?, ¿no que ya no son el partido de gobierno?

Salaverry vuelve a Palacio

El eterno consejero

Quien sí tiene derecho sobre las decisiones del Ejecutivo aparentemente es Daniel Salaverry. Ayer, el expresidente del Congreso volvió a reunirse con el jefe de Estado en Palacio para aconsejarle sobre temas políticos. “Me pide mis opiniones respecto a algunas situaciones, opinión que se la doy como peruano”, declaró el exfujimorista a su salida del encuentro. A estas alturas, Castillo ya debería haberse dado cuenta de que tan buenos consejos no tiene.

Montoya pide la vacancia

De crisis en crisis

Desde el Congreso, diversas bancadas buscan una salida a la crisis en Perú. Para el congresista de Renovación Popular Jorge Montoya, el adelanto de elecciones generales no es una “salida pacífica” a la inestabilidad; por el contrario, consideró que la “única solución rápida” es la vacancia de Pedro Castillo. ¿Será que se siente muy a gusto en su curul? El poder hay que tomarlo con pinzas...

Por acusaciones a su familia

Gavidia se quiebra

El aún ministro de Defensa, José Luis Gavidia, no pudo mantenerse sereno al declarar a la prensa sobre las acusaciones contra su hija, cuyo contrato con Serfor es investigado por la Fiscalía, y contra su esposa por una orden de servicio en Produce. “Se metieron con mi familia, con mi hija, con mi esposa. Se metieron con lo más preciado que tengo, mis hijos. ¿Eso creen que es normal? Por venir a trabajar, que se metan con mi hija, con mi esposa, ¿por eso? Me han destrozado el alma”, dijo entre lágrimas. Bueno, ministro, ni su esposa ni su hija debieron meterse con el Estado.

Luque pide que responda

Lilia y la justicia

No es la primera vez que la legisladora Ruth Luque, de Cambio Democrático, se muestra a favor de que se investiguen los hechos de corrupción en Palacio. Esta vez se pronunció luego de que los hermanos Espino se acogieran a la confesión sincera, situación que complica a la primera dama, Lilia Paredes. “La Fiscalía debe citarlos (¿así sea a la esposa del presidente?). Sea quien sea”, aseveró ante la prensa. Ante tanta evidencia, hasta los aliados del oficialismo apoyan a la Fiscalía.

