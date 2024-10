Estas son las cortitas de hoy sábado 19 de octubre de 2024

Dina Boluarte - I

Pensando en cumpleaños

La presidenta Dina Boluarte rindió homenaje a la imagen del Señor de los Milagros a su paso por Palacio de Gobierno en el marco de su segundo recorrido procesional. Todo estuvo bien hasta que se animó a decir unas palabras. “Hoy es un día importante para el Perú, es el cumpleaños del Señor de los Milagros”, afirmó. Ay, mi Dios, ¿de dónde sacó eso la jefa de Estado? Con ese tipo de comentarios ya hasta se nos quitan las ganas de recordarle que tiene 103 días sin declarar a los periodistas.

Dina Boluarte - II

Con el anda a cuestas

En fin, la presidenta pidió “paz y unidad” para los peruanos en medio del alarmante clima de inseguridad que se vive en el país. Estuvo acompañada del premier Gustavo Adrianzén y de otros ministros de Estado como Elmer Schialer de Relaciones Exteriores, Walter Astudillo de Defensa y Eduardo Arana de Justicia; hasta su vocerito Fredy Hinojosa se apareció por allí. Adrianzén y Schialer, en tanto, cargaron el anda del Cristo Moreno, pero solo unos pocos metros. ¿Habrá sido para la foto?

Juan José Santiváñez

¿Dónde está?

El gran ausente fue el pinky friend de la mandataria, Juan José Santiváñez. Cuando se le preguntó al respecto, ella optó por voltearse y no responder, para variar. El ministro del Interior hasta ahora no da cara para responder por su tremenda patinada sobre la captura del dizque número dos de Sendero Luminoso Iván Quispe Palomino. Y ahora, ¿qué explicación dará? Mientras, la familia de Quispe ha dicho que lo denunciará. Ahora pues.

Héctor ventura

Quién lo vio y quién lo ve

Curioso que los congresistas de Fuerza Popular no hayan respaldado el acuerdo de la Comisión de Fiscalización para entrevistar a Dina Boluarte sobre el uso de los bienes y recursos asignados a la Presidencia, entre ellos el ‘cofre’ presidencial. Vivian Olivos, Magally Santisteban, David Jiménez y Héctor Ventura votaron en contra. Y pensar que hace poco nomás, en junio de 2022, veíamos a Ventura indignadísimo porque el entonces presidente Pedro Castillo se negaba a recibir a la delegación congresal que él presidía.

Roberto Chiabra

En la nebulosa

El congresista Roberto Chiabra (APP) informó que su partido político Unidad y Paz ya está inscrito en el Registro de Organizaciones Políticas del JNE. Eso sí, no quiso confirmar a Canal N si ha puesto como condición para entablar alianzas con otras agrupaciones ser el candidato a la Presidencia en 2026. Y es que eso fue lo que interpretó Fernando Cillóniz tras un cónclave de Chiabra con la dirigencia del PPC. “Yo no he conversado con él, no estuvo en la reunión, las conversaciones personales son personales, preliminares, en política hay tiempos y momentos”, respondió evasivo el legislador. Tan fácil que era despejar las dudas.