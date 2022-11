Vladi vs. ‘Puka’

La venganza huanca

Ingenuo resultó ser el congresista Guido Bellido, quien se quitó hace unos días la camiseta de Perú Libre para pasar al bando de los no agrupados. Y es que, según dijo, solicitó al bloque perulibrista que lo mantenga en las comisiones como parte de la cuota cerronista, pero nones, le dieron forata. “Gracias por la venganza, señor Vladimir Cerrón y Waldemar Cerrón (...), hoy me han retirado (de las comisiones) para colocar en mi reemplazo a Waldemar Cerrón. Les estoy bastante agradecido”, escribió en Twitter. ¿Por qué se sorprende? ¿Acaso no los conocía?

Mirtha Vásquez

De la vista gorda

Otra que quiere pasar por ingenua es la expresidenta del Consejo de Ministros Mirtha Vásquez. “Yo creo que este gobierno está seriamente involucrado con la corrupción. Tendríamos que precisar la figura de incapacidad moral para que legalmente lo podamos sacar”, comentó. Esteee, ¿y recién se da cuenta? Otra cosa es que ya en el Ejecutivo muchos prefieran hacerse de la vista gorda.

(Foto: Alessandro Currarino/El Comercio)

El cariño de Aníbal

¡Qué miedo!

El jefe del gabinete Aníbal Torres cometió un nuevo exabrupto. Esta vez, el blanco de sus iras no fue los congresistas ni la titular del Ministerio Público, sino los niños y jóvenes de San Isidro y Miraflores, quienes, sostuvo, “se deforman mentalmente” porque “les inculcan ideas un poco extrañas y hacen que esas criaturas se crean superiores porque estudiaron en colegios o universidades famosísimas (...). A esos niños los quiero muchísimo”, añadió. ¡Qué miedo! Cómo sería si no los quisiera.

(Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)

Respete para que lo respeten

El berrinche de Martín

Martín Vizcarra reapareció ayer en el Congreso. ¿La razón? Fue citado ¡por tercera vez! en calidad de investigado a la Comisión de Fiscalización en el marco de la investigación de compras irregulares durante la pandemia. Sin embargo, se retiró sin declarar y muy indignado porque, dizque, lo dejaron esperando media hora y él, “como todo ciudadano, merecemos un mínimo de respeto”. Pues sí, el mismo respeto que él debió tener por todas las víctimas del COVID-19 a cuyas espaldas se vacunó aprovechando su cargo de presidente. ¿Cierto?

(Foto: GEC)

Geiner Alvarado

Sin secretos

La Comisión de Fiscalización pasó a la condición de investigados al exministro de Vivienda Geiner Alvarado, a la exviceministra de Vivienda Elizabeth Añaños, al exjefe del gabinete de asesores de esa cartera Salatiel Maruffo y a Susy Díaz Huamán, amiga de Yenifer Paredes, la cuñada del mandatario. Todo ello como parte de las indagaciones sobre la existencia de una presunta red criminal que operaría desde Palacio de Gobierno. Cumplido el trámite, el grupo de trabajo gestionará el levantamiento de su secreto bancario, tributario y de comunicaciones. Ahora pues...

VIDEO RECOMENDADO