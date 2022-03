Le hace falta valeriana - I

Alienta la confrontación

Desde Cusco, el primer ministro Aníbal Torres hizo un llamado para “poner fin al enfrentamiento político”. A la par, sin embargo, arremetió contra el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que revierte la anulación del indulto al expresidente Alberto Fujimori, a quien comparó con el genocida Adolfo Hitler. “¿Te puedes quedar tranquilo diciendo ‘ah, pero hizo mucho bien al Perú, hay que reconocerle sus buenas obras’? Yo les pongo como ejemplo, ¿no fue Hitler el que convirtió en potencia mundial a Alemania?...”, comentó. Al margen de las opiniones personales, que se respetan, este tipo de comentarios no ayudan a acabar con la confrontación, ¿o sí? A ver si alguien le da un calmante...

Le hace falta valeriana - II

Paz y amor

Ni siquiera en su gabinete respaldan sus declaraciones. El titular de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, discrepó con los comentarios de Torres de que el TC no debe existir. “Es una opinión personal, no estoy de acuerdo (...) necesitamos mucha paz, nada de odio”, subrayó. Ahí le hablan, premier...

El titular del Mincetur, Roberto Sánchez. (Foto: Mincetur)

Hernán Condori

En boca cerrada...

Por su parte, el ministro de Salud, Hernán Condori, quien en la víspera tomó distancia de la arremetida de sus colegas contra el TC y sostuvo que sus fallos se deben respetar, ayer evitó opinar sobre el tema. Ante la pregunta de un periodista, el titular del Minsa –con cara de espanto y nerviosito– respondió: “Soy el ministro de Salud, tóquenme temas de salud”. ¿Será que le dieron tremendo jalón de orejas o sigue haciéndole ojitos al fujimorismo?

Ministro de Salud, Hernán Condori. (Foto: Minsa)

Bellido se corre de Bermejo

Se murió el amor

Otro que reaccionó como si viera al mismo demonio fue el exprimer ministro y congresista oficialista Guido Bellido. Ocurrió cuando le mencionaron a su excolega de bancada Guillermo Bermejo y su propuesta para que los magistrados del TC sean elegidos por voto popular. “No, no, no, disculpe, lo de Bermejo no me interesa, el señor propone cualquier cosa”, respondió. Vaya, vaya, tanto tiempo juntos y recién se dio cuenta...

Guido Bellido cuestionó la designación de Daniel Salaverry. (Foto: GEC

Mucho ruido...

Despidieron a ‘Coyote’

Menos de dos meses permaneció Julio ‘Coyote’ Rivera como presidente del Instituto Peruano del Deporte. Y pensar que el ministro de Educación, Rosendo Serna –quien defendió con uñas y dientes su designación–, es el mismo que ahora firma la resolución que da por concluidos sus servicios. A otra cosa, mariposa...

Designación de Julio 'Coyote' Rivera como presidente del IPD generó controversia por su poca experiencia en cargos similares.(Foto: Difusión)

Los magistrados aprobaron el hábeas corpus presentado por un abogado para anular la decisión que fue en contra del indulto del expresidente.