De Soto jala las orejas - I

Castillo, jalado

Pedro Castillo quiere ganar indulgencias con avemarías ajenas. Pese a que su gobierno ha ido de tumbo en tumbo en estos siete meses, ayer se atribuyó como un éxito de su gestión el reconocimiento de Bloomberg de que la economía peruana es la más estable en la región. Pero al toque nomás el economista Hernando de Soto le puso el parche y le aclaró que este logro responde, más bien, a que, en materia de finanzas, “seguimos recetas de la economía de mercado”.

De soto jala las orejas - II

Menos autobombo

En contraposición, De Soto le recordó al mandatario que, según indicadores sociales, el Perú es el país más inseguro, y eso se debe, acotó, a que “en lo social seguimos (las) recetas comunistas de Cerrón”. A ver si para la próxima el profe hace menos autobombo y reconoce que este logro es el resultado de los postulados económicos consagrados en esa Constitución que él y sus aliados tanto cuestionan y buscan cambiar con artimañas.

(GEC)

El pedido del profe

Por las puras

En Lambayeque, el presidente Pedro Castillo afirmó que los medios de comunicación “deben” informar sobre el estado de las escuelas, etc., para hacer posible la intervención oportuna del Estado. La pregunta es para qué si, como él mismo dijo, no lee los diarios ni ve televisión. La prueba está en que sigue con su cuestionado gabinete, ¿o no?

Vladimir defiende a Condori

“No ha matado a nadie”

En su desesperada defensa del ministro de Salud, Hernán ‘Agüita Arracimada’ Condori, Vladimir Cerrón sostuvo que a su amiguis se le estigmatiza por haber promocionado ese brebaje, que, dijo, “no ha matado a nadie”. O sea, ¿esperamos que alguien se muera para recién sacar a Condori de un puesto al que nunca debió llegar?

Foto: Minsa / Flickr

Betssy Chávez

Doble personalidad

Parece que la congresista Betssy Chávez tiene un problema de identidad. Ahora resulta que no solo presenta denuncias como congresista, pero cobra sueldo como ministra, sino que hace la misma distinción al hablar con la prensa. Esta semana le concedió una entrevista a un diario local, y cuando Perú21 preguntó por la que pactó semanas atrás con nosotros, pero postergó de un momento a otro, se nos respondió que en la agenda no hay espacio para entrevistas sobre temas sectoriales y que si Chávez habló con otro medio, fue como congresista. ¿Será eso o que prefiere no responder preguntas incómodas?

VIDEO RECOMENDADO

La verdad de las mentiras de Castillo. Ocho analistas desmenuzan las afirmaciones de Pedro Castillo ante la CNN. Además, se acelera el ritmo de la vacunación infantil. También, gobierno no presiona a Repsol. Y, buque australiano con casos de covid-19 atraca en Tonga para dejar ayuda,