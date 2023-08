TIEMBLEN ‘MOCHASUELDOS’ - I

Urtecho en tramo final

El jueves 24 de agosto llega a su fin el juicio al excongresista Michael Urtecho, quien en 2013 fue desaforado tras las denuncias por recorte de sueldos a siete trabajadores de su despacho. El Ministerio Público ha pedido 24 años de prisión para el exlegislador y 22 años de cárcel para su esposa Claudia Gonzales Valdivia por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, concusión, entre otros.

(Foto: Andina)

TIEMBLEN ‘MOCHASUELDOS’ - II

Cuentas pendientes

El caso nos trae a la memoria a otros más todavía pendientes de rendición de cuentas ante la justicia, y que involucran a actuales parlamentarias como Heidy Juárez, María Cordero, Rosío Torres, Katy Ugarte, etc. etc. etc. Por lo pronto ya el Ministerio Público inició investigación preliminar. Ahora esperamos resultados y que sus expedientes no duerman el sueño de los justos.

(Foto: Congreso)

ÓSCAR ZEA

Cuidando el bolsillo

El legislador Óscar Zea, síííí, ese que fuera ministro de Desarrollo Agrario del golpista Pedro Castillo por poco más de tres meses, ha presentado un proyecto de ley a su medida. ¿Y qué propone? Pues que en el caso de vacancia de la Presidencia de la República y ante una eventual ausencia de los vicepresidentes, la convocatoria a nuevas elecciones se realice, pero solo para los cargos de presidente y vicepresidentes, mas no para congresistas. ¡Qué vivo! Quiere asegurarse la chamba, ¿o deberíamos decir más bien el sueldo? Ups.

(Foto: Facebook Óscar Zea)

JORGE CHÁVEZ CRESTA

Precisiones

El ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, negó haber ocultado información en su declaración jurada sobre su presunta inclusión como imputado en tres carpetas fiscales por los supuestos delitos de estafa, apropiación ilícita y falsificación de documentos, como publicó un portal web. El titular del Mindef aseguró que los casos están archivados y que él nunca fue imputado, por lo que informó que ha solicitado al Poder Judicial que haga la corrección pertinente. “Fácil es colocar un cuadro cuando en todo el acervo documentario dice lo contrario”, subrayó Chávez.