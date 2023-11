CÉSAR ACUÑA

Vanidad a flor de piel

El fundador de Alianza para el Progreso, César Acuña, salió al frente de las críticas a su controvertida estatua de bronce, que fue develada en la Universidad César Vallejo de Trujillo y retirada días después. “Las personas deben ser reconocidas y valoradas en vida”, sostuvo, y aunque dijo una y otra vez que no es vanidoso —uy sí, uy sí— no escatimó en el autobombo haciendo un listado de sus dizque logros profesionales y empresariales. Ah, sobre el retiro del monumento, el gobernador regional de La Libertad amenazó con su pronta restitución. “La están mejorando porque el color no coincide…”, comentó. Y nosotros que pensamos que ya nos habíamos librado de este homenaje a la fatuidad.

‘LOS NIÑOS’

Fuera de AP

El secretario general de Acción Popular, Edmundo del Águila Morote, informó al presidente del Congreso, Alejandro Soto, la expulsión del partido de los seis congresistas sindicados como ‘Los Niños’, el grupo afín al golpista Pedro Castillo. “Consecuentemente, se encuentran imposibilitados de ejercer algún tipo de representación, integrar el grupo parlamentario y usar el símbolo de nuestra agrupación”, reza el oficio. Dicho en cristiano, ‘Los Niños’ se quedaron sin guardería y ya no podrán seguir haciendo de las suyas. En tanto, dicen por ahí que María del Carmen Alva, Karol Paredes y otros que renunciaron al bloque se alistan para retornar en olor de multitud. Ahora pues.

ACCIÓN POPULAR

Dimes y diretes

A propósito de Acción Popular, al renunciante Mesías Guevara no le ha gustado nadita que Del Águila señale, a través de una nota informativa, que la “desafiliación partidaria” solo puede tramitarse por escrito —uhm, le faltó decir: “y no a través de los medios”—, pero que igual la acoge “favorablemente”. Fastidiado, Guevara replicó que AP “ha sido copada por una dirigencia mediocre y acomodaticia liderada por Edmundo del Águila, a quien sindico como el sepulturero de AP”. ¡Qué fuerte! ¿Habrá respuesta?

(Foto: Andina)

ALEJANDRO SOTO

Golpe en la cara

Y mientras Alejandro Soto sigue mirando al techo y no responde a los cuestionamientos por el jugoso bono de S/9,900 que ha aprobado para los trabajadores de ese poder del Estado, el parlamentario por Renovación Popular, José Cueto, reconoció que la medida es un “golpe en la cara” para “la mayoría de la gente que tiene problemas de índole económico”. “Nosotros no somos parte de la Mesa Directiva, quien debe responder es el presidente”, añadió. Uhm, si es así tendremos que esperar… sentados.