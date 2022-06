No por mucho madrugar - I

Caso omiso

Haciendo caso omiso de una resolución del Tribunal Constitucional, que cuestionó las sesiones de madrugada del Pleno del Legislativo por considerarlas una vulneración de los derechos de los ciudadanos a estar informados de las votaciones y otras decisiones, la Mesa Directiva que preside María del Carmen Alva prolongó la plenaria del jueves hasta las 5 de la mañana de ayer viernes. De nada sirvieron los reclamos de algunos parlamentarios...

No por mucho madrugar - II

Pretextos

“Hay muchos temas en agenda. Normalmente no hemos hecho plenos hasta tan tarde, ya se está terminando la legislatura”, fue la respuesta de la titular del Parlamento, quien, si mal no recordamos, ofreció al inicio de su gestión que no volverían a esas malas prácticas. ¿Para qué entonces ampliaron el periodo hasta el 8 de julio? Muy trabajadorcitos resultaron.

(Foto: Congreso)

En el Ejecutivo

No quieren trabajar

En la orilla opuesta se ubicó el Ejecutivo. Hace apenas dos semanas, el presidente Pedro Castillo declaró, muy suelto de huesos: “Hambruna les va a dar a los que no trabajan, a los ociosos”. Pues bien, parece que rápido se olvidó el mandatario de su advertencia. Primero su gobierno declaró feriado el lunes 13 con motivo del partido de repechaje Perú-Australia y ayer anunció que el próximo viernes 24 también será feriado no laborable para los trabajadores del sector público por el Día del Campesino. ¡Qué fácil se la llevan!

La palabra de Acuña

En saco roto

El voto dirimente de la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Rosío Torres, que permitió archivar la denuncia constitucional contra Manuel Merino por la muerte de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado, ha dejado mal parado a su partido Alianza Para el Progreso. Y es que no pocos recuerdan la “indignación” de su líder Cesar Acuña por lo ocurrido en las manifestaciones de noviembre de 2020 y su reclamo de que se sancione a los responsables. Palabras al viento... una vez más.

(Foto: archivo GEC)

Guido Bellido

No postulará

Y anticipándose a las “sorpresas” que el jefe del Estado ha anunciado para su mensaje del 28 de julio, el congresista por Perú Libre Guido Bellido aseguró que no postulará a la presidencia del Parlamento para el periodo 2022-23. Además, descartó que esté “en el bolo” de posibles reemplazantes de Aníbal Torres en el premierato. Uf, ¡qué alivio! Por fin una buena noticia.

Foto: archivo GEC

VIDEO SUGERIDO

