DINA SE ENCRESPA - I

Jalón de orejas

La presidenta Dina Boluarte participó en el lanzamiento de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030, y no tuvo mejor idea que darle un jalón de orejas público a sus ministros y funcionarios a quienes conminó a destrabar las obras paralizadas. “Déjense de tonteras, el país necesita crecer, y el dinero que la corrupción se lleva hace falta a niños, madres y hospitales”, sostuvo.

(Foto: Presidencia)

DINA SE ENCRESPA - II

Uñas largas

Pero ahí no quedó la cosa. “Tenemos que trabajar con las manos limpias, no es difícil hacerlo, es simple; córtense las uñas y pónganse la mano en el corazón y decir: mi corazón, mi mano y mi razón que me impida robarle al pueblo peruano (sic)”, añadió. Esteee, ¿dónde escuchamos eso? ¿No era un profesor de Chota, hoy preso en Barbadillo, quien también pregonaba tener las uñas cortadas? A ver si hay más ingenio en el próximo discurso.

(Foto: Presidencia)

JUAN CARLOS LIZARZABURU

¿Fan enamorado o...?

El congresista Juan Carlos Lizarzaburu publicó una foto de su lideresa Keiko Fujimori con el siguiente comentario: “Una mujer regia y guapísima. Sin rencor, con buena vibra. Culta y preparada… Todo, llegará…”. ¡Cuánta miel! ¿Fan enamorado o será que quiere asegurarse que, si hay reelección, le den un lugarcito en la lista para postular en las próximas elecciones?

EN ACCIÓN POPULAR

‘Niños’ berrinchudos

Tremendo berrinche armaron ‘Los Niños’, perdón, los congresistas de Acción Popular por la invitación de Dina Boluarte a Mesías Guevara, a quien desconocieron como presidente de la agrupación. En respuesta, el exgobernador regional de Cajamarca aclaró que la relación del partido con el bloque es “casi nula” y que los legisladores “tienen su propio espacio y su propia representación”. Uy, los dejó calladitos.

(Foto: Presidencia)

WONG SE UBICA

Quiere ser “digno”

Parece que al congresista de Podemos Perú, Enrique Wong, nadie le avisó que lo que se debatía en el Pleno era la acusación contra Pedro Castillo y no contra los medios de comunicación, a los que denunció por, según él, querer fijarle la agenda al Congreso. “No podemos amilanarnos, (...) algunos medios dicen que los congresistas son conchudos, ganapanes, incapaces, incompetentes, debemos tener dignidad, nosotros debemos decidir cuándo debemos irnos”, manifestó. Tanta vuelta para decir que no quiere dejar la curul. Ojalá sea pronto...

(Foto: Congreso)