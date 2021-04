Donaciones como cancha: Acuña dará plantas de oxígeno

El líder de Alianza para el Progreso, César Acuña , presentó ayer a sus 14 virtuales congresistas y señaló que donaría no una, sino tres plantas de oxígeno. “Mi compromiso es comprar una planta de oxígeno para Lima urgente y luego dos para Trujillo y para Piura”, señaló no sin antes sugerir una regulación para las encuestadoras, que no tienen la culpa de su derrota. ¿Se habrá quedado picón por no pasar a segunda vuelta?

Malos perdedores: Victoria Nacional cuestiona conteo de la ONPE

Días después de los comicios, el partido de George Forsyth, Victoria Nacional , realizó ayer una conferencia de prensa en que alega “posibles evidencias que demostrarían una falla en el sistema de conteo de votos de la ONPE” sobre las elecciones del último domingo... Otro partido que no acepta la derrota. ¡El colmo!

El trencito se cuelga: De Soto ofrece apoyo a Fuerza Popular y Perú Libre

El líder de Avanza País, Hernando de Soto , se mostró más tranquilo luego de que sus contrincantes, Keiko Fujimori (FP) y Pedro Castillo (PL), pasaran a segunda vuelta. Tanto así que les ofreció su apoyo. “Queremos proponer nuestra ayuda para que el Gobierno se mantenga en contacto con el pueblo”, indicó. Ni modo, a falta de curules, puentes.

Defensor de los lagartos: Columbus contra Vizcarra

El congresista de FP Diethell Columbus pidió ayer al legislador Chagua (UPP) que no se refiera a Martín Vizcarra como “el lagarto”. “Ese noble y pobre reptil no puede ser mezclado con el sinvergüenza que está siendo imputado, porque ni a eso llega”, expresó. Se fue con todo...

Tremenda payasada: Buscan crear día del circo

En medio de la pandemia del COVID-19, la congresista de Podemos Perú por Lambayeque, María Gallardo Becerra, presentó un proyecto de ley para que se instaure el Día Nacional del Circo. Parece que la parlamentaria del partido de José Luna anda un poco desubicada...

A la cabeza del conteo: Perú Libre, Fuerza Popular Y Renovación Popular tienen más votos

El partido de Pedro Castillo, Perú Libre, encabeza el conteo de votos válidos para el Parlamento Andino tras las elecciones del último domingo. Al 99.87% de actas procesadas, la agrupación de extrema izquierda tiene 16.68% de los votos, seguido de Fuerza Popular (11.69%) y Renovación Popular (10.19%). Les espera una ‘gran responsabilidad’.

