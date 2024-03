JUAN CARLOS LIZARZABURU

Mira quién habla

El congresista por Fuerza Popular, Juan Carlos Lizarzaburu, la quiso pegar de santito en la Comisión de Ética donde se veía la denuncia contra Susel Paredes por sus comentarios contra los integrantes de la Comisión Permanente a quienes tildó de “brutos, idiotas y torpes”. “Es obligación del congresista tratar a sus colegas con respeto y tolerancia”, sostuvo. Qué chistoso. Ya se olvidó de cuánto “respeto” le tuvo a la integrante de su bancada Patricia Juárez contra quien formuló frases sexistas. Como dicen por ahí, el burro hablando de orejas.

EDWIN MARTÍNEZ

Boca floja

Otro impertinente es el legislador no agrupado Edwin Martínez, quien en plena sesión de interpelación al ministro del Interior, Víctor Torres, le demandó a este que defienda a la Policía en estos términos: “el Perú quiere un ministro con los hue… bien puestos”. “No quiero volver a ver policías en las calles, con el celular en la mano o sentaditos en la moto. ¡Hay que ponerse a trabajar!”, añadió el legislador ex Acción Popular. ¡Qué casualidad! Nosotros también queremos lo mismo… de los congresistas.

JULIO VELARDE

Lección de prudencia

En conferencia de prensa, un periodista le preguntó al presidente del Banco Central de Reserva (BCR) sobre la propuesta legislativa para eliminar la Sunafil. Cauto, Julio Velarde respondió: “nosotros, cuando no sabemos, decimos no sabemos, a diferencia de otros…”, luego de lo cual soltó una carcajada. Ay don Julio, ojalá muchos políticos siguieran su ejemplo, total, soñar no cuesta nada.

EN EL CONGRESO

Ausentismo

A propósito de ello, a ver si los congresistas se animan a dar una vueltita por el Palacio Legislativo. ¿Recordarán dónde está? Por si acaso, sigue en la avenida Abancay. En la sesión de interpelación del titular del Interior, por ejemplo, la mayoría brilló por su ausencia —en un momento solo hubo unos 20 legisladores de un total de 130—. A tal punto llegó el ausentismo que el parlamentario José Cueto llamó la atención respecto de que muchos de sus colegas solo aparecen para las cámaras de TV para luego poner pies en polvorosa. ¿Para eso les pagan?

EDWIN OVIEDO

52 años de pena

El Ministerio Público ha solicitado 52 años de pena privativa de libertad contra el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol Edwin Oviedo por el presunto homicidio calificado de dos dirigentes sindicales de la empresa azucarera agroindustrial Tumán ocurrido cuando esta se encontraba bajo el control del Grupo Oviedo. El exdirigente es sindicado como cabecilla de la organización criminal Los Wachiturros de Tumán.