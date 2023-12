ALEJANDRO SOTO

La palabra del mudo

Más de 24 horas tuvieron que pasar para que el presidente del Parlamento, Alejandro Soto, reaccione y se anime a postear para expresar su “absoluto rechazo ante las graves ofensas” del fujimorista Juan Carlos Lizarzaburu contra la legisladora Patricia Juárez. Ah sí, también dijo que “este Congreso no tolerará ningún acto de violencia contra la mujer”. Uy sí, nos cree desmemoriados. ¿Y el congresista Edgar Tello que despidió a una trabajadora en estado de gestación? ¿Y Luis Cordero que fue blindado en la denuncia por violencia psicológica y física contra su expareja? Consejito: Mejor no hablar con semejante techo de vidrio.

PATRICIA JUÁREZ

Solidaridad

Y a propósito del caso Juárez, personalidades del quehacer político, social y empresarial emitieron un comunicado en el que rechazan la “conducta inaceptable” de Lizarzaburu y exigen que se le sancione. Entre ellas figuran exministros como Óscar Ugarte, Idel Vexler, Mercedes Araoz, Ana Jara y Marisol Pérez Tello. En contraste, salvo excepciones como Martha Moyano, en Fuerza Popular se pusieron de costado, miraron al techo e hicieron mutis sobre el agravio contra Juárez. Ahí sí no hubo post ni tiktok de Rosangella Barbarán o Tania Ramírez. Tampoco de su lideresa Keiko Fujimori. Mal, muy mal.

(Foto: Congreso)

FLOR PABLO

Otorongos al descubierto

La congresista no agrupada Flor Pablo “vendió” a sus colegas ayer en la sesión plenaria cuando alertó sobre el intento de aprobar un bono de hasta S/15 mil en favor de los jueces. ¿Y la recesión económica? “No podemos aprobar una normatividad que habilite más bonos. El propio Congreso no tiene autoridad moral después de repartirse los bonos. ¿Cómo vamos a dar el ejemplo si nosotros mismos nos hemos dado un bono de S/10 mil’”, cuestionó. De inmediato, el titular del Legislativo le pidió indignadísimo que retire la “palabra ofensiva”. Ahhhh, pero cuando se trata de ‘Niños’, congresistas acusados de violación, ‘mochasueldos’, etcétera, ¿ahí sí no se ofende, señor Soto?

(Foto: GEC)

DINA BOLUARTE

Otra vez la vacancia

Con el respaldo de las bancadas de Perú Libre, Bloque Magisterial, Acción Popular, Cambio Democrático-Juntos por el Perú y algunos legisladores no agrupados se presentó una nueva moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte por su despacho remoto durante sus viajes al extranjero, acto que califican como una “infracción al principio de jerarquía normativa”. Por lo pronto ayer dieron cuenta en el Pleno de la moción, pero a ver hasta cuándo se verá si se aprueba porque la próxima semana los parlamentarios se van de shopping, ups, perdón, de Semana de Representación.

(Foto: Presidencia)