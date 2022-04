No quiere perder su cuota

Vladi se araña

No solo en la PCM cayó mal la declaración del nuevo vocero del gobierno, perdón, del cardenal Pedro Barreto, en que anuncia cambios en el gabinete. A Vladimir Cerrón tampoco le hizo gracia la posibilidad de que se conforme un nuevo equipo ministerial ajeno a la influencia de Perú Libre. Y cómo no si perdería su cuota, ¿verdad? “¿Golpe eclesiástico? Si el cura aún no se ha enterado, hay un partido que ganó las elecciones y el resto sería usurpación. La intromisión del clero para elegir un premier o un gabinete es totalmente inaceptable”, escribió con el hígado.

Pedro Castillo (I)

Mala costumbre

Quien sí ha hecho mutis y viene haciéndose el muertito en este tema es el presidente Pedro Castillo, que ayer agarró maletas y se fue a Chiclayo. ¿Y para qué? Pues dizque para visitar a la pequeñita Damaris (3), que fue víctima de secuestro y violación. ¿Era necesario cuando ya estaba en el lugar la ministra de la Mujer, que es a la que le compete el tema? No es la primera vez que el mandatario utiliza la tragedia de una menor para obtener rédito político. Lo mismo ocurrió con la bebé que llevó desde Mala a Palacio de Gobierno en el helicóptero presidencial. Realmente lamentable.

Pedro Castillo (II)

La casa del pueblo

Y, a propósito de Castillo, el miércoles, en la reunión que organizó en Palacio de Gobierno con los integrantes de su gremio, la Fenatep, para “presentar” una autógrafa de ley, el jefe de Estado quiso pegarla de buen anfitrión y declaró: “Esta es la casa de pueblo porque pagan la luz, el agua, todos los servicios…”. ¿Es en serio?

La meritocracia de Modesto

Mejor, callado

El ministro del Ambiente, Modesto Montoya, intentó justificar la salida de Patricio Valderrama de la presidencia del Senamhi. “En el Minam tratamos de crear un ambiente de meritocracia y pertinencia. En el Senamhi deben trabajar meteorólogos o hidrólogos”, escribió. Esteeee, ¿será por eso que un físico nuclear como él tiene las riendas de la cartera del Ambiente?

Evaluaciones en la JNJ

En carrera

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) informó que 13 postulantes continúan en carrera para ocupar las dos plazas de fiscales supremos. Asimismo, se supo que hay 96 aspirantes que aprobaron la evaluación curricular en el concurso público que la institución lleva a cabo para ocupar las seis plazas disponibles de jueces supremos. Ojalá se seleccione a los mejores.

