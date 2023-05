240 SOLES NOMÁS, CASERITO - I

Plata ajena

El presidente del Congreso, José Williams, sacó cara por sus criticados regalitos por el Día de la Madre a las parlamentarias. “Teníamos que hacer eso, fue una decisión que me tocó como presidente del Congreso, yo pienso que está bien, y revisando lo que había sido los años anteriores era correcto darles”, sostuvo. El legislador por Avanza País olvidó nomás decir que su comprita no la hizo con dinero propio sino con recursos de toooodos los peruanos.

(Foto: Congreso)

240 SOLES NOMÁS, CASERITO - II

José ‘austero’ Williams

Ante los cuestionamientos del periodista de Canal N, Jimmy Chinchay, el titular del Legislativo intentó minimizar el costo de las billeteras de cuero marca Renzo Costa con que agasajó a sus 36 colegas que son madres, incluidas ‘mochasueldos’, ‘Niñas’, etcétera. “¿Qué culpa tienen las demás mamás? ¿Vamos a decir a ti no te doy porque estás investigada? (…) y no les digo el precio porque es bien austero…240 soles”, agregó. Y como quien no quiere la cosa añadió: “Imaginen qué les van a dar los medios de comunicación a las mamás”, a lo que el periodista le replicó: “Con dinero privado, no público”. Lo dejaron calladito.

‘CHABELITA’ SE PICÓ

Techo de vidrio

Parece que a la legisladora Isabel ‘Chabelita’ Cortez tampoco le gustó que la prensa sacara a relucir el regalito que le dio el generoso José Williams. “Les dicen ‘prensa basura’ en las calles, pero cuando estos mismos medios hablan del Congreso, ahí sí les creen todo…”, escribió en su cuenta de Twitter. Como dicen por ahí, a lo hecho, pecho…

Foto: GEC

ALEX CONTRERAS

Mal rato

Un mal momento pasó el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, quien viajó a Huancavelica para instalar una mesa de desarrollo territorial. Y es que en los exteriores del local lo esperaba un grupo de pobladores que coreaba lemas en contra de la presidenta Dina Boluarte y del gobierno. Fueron unos pocos, pero con megáfono en mano hicieron tremendo barullo por lo que el titular del MEF se retiró por una puerta posterior para evitar la confrontación.

(Foto: @MEF_Peru)

VLADIMIR CERRÓN

Avemarías ajenas

Vladimir Cerrón, el dueño del partido Perú Libre, retuiteó un mensaje de su bancada en el que le hacían fiesta a su congresista Margot Palacios, y todo porque señaló que los programas del Vaso de Leche “han sido resultado de un gobierno socialista a cargo del exalcalde de Lima, Alfonso Barrantes”. Lo que no esperaba fue que al toque nomás los tuiteros le replicaran: “No confundas izquierda (decente como Barrantes) con extrema izquierda (terroristas y terroristas asolapados)”. Ups, fue por lana y salió trasquilado.

(Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)