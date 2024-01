CÉSAR VÁSQUEZ - I

Nerviosito y desesperadito anda el ministro de Salud, César Vásquez, en su afán de justificar la aplicación de vacunas contra la COVID-19 vencidas a la población. Ayer, desde Lambayeque, salió con que este tema sí se conocía porque la resolución que extendió la vigencia de las vacunas estaba “colgada” en el portal web de su portafolio desde octubre. Luego, cuando un periodista le consultó si podrían aplicarse las dosis existentes hasta 2025 respondió: “18 meses, si usted sabe sumar”. Uhm, mejor cálmese ministro, que no es la prensa la que tiene rabo de paja en este tema como usted… comprenderá.





CÉSAR VÁSQUEZ - II

Pero ahí no quedó la cosa. Al ladito del discípulo de César Acuña estuvo también el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Luis Pérez Flores, quien presuroso y figureti se prestó a recibir una dosis de las vacunas vencidas de César Vásquez. Pérez, se recuerda, fue visitante del golpista Pedro Castillo en la casa del pasaje Sarratea y luego de eso designado gerente de Operaciones de Essalud durante la gestión del cuestionado Mario Carhuapoma.





NORMA YARROW - I

Parece que la vocera de la bancada de Avanza País, Norma Yarrow, no está dispuesta a ganarse pleitos ajenos, y bien clarito manifestó su desacuerdo con su colega Patricia Chirinos quien, un mes sí y el otro también, se salta a la garrocha su obligación de participar en las semanas de representación del Parlamento.

Norma Yarrow. (Foto: Congreso)





NORMA YARROW - II

“Yo le he dicho a Patricia: ‘Mira, tú estás regresando el 21 (de enero al país) y pierdes dos semanas’”, comentó. Y de pasadita criticó también la virtualidad en el trabajo legislativo que sigue con la complacencia de Alejandro Soto. “Ya la gente se dio cuenta quiénes trabajan y quiénes no; quiénes van al Pleno, quiénes no; quiénes van a semana de representación y quiénes no”, acotó. Bueno, aquí también ya sabemos a quiénes les cae el guante y a quiénes no.

DINA BOLUARTE

Desde Pichanaqui, en la región Junín, la presidenta Dina Boluarte le respondió a su otrora socio político, el prófugo Vladimir Cerrón, quien, en declaraciones a un medio local, la acusó de “desleal al partido, a mi persona, al presidente Castillo y al pueblo”. “Nada nos tiene que hacer agachar la cabeza cuando (…) sabemos que aquello que hacemos bien lo hacemos con las manos limpias, sin robarle al pueblo; no hay derecho de robarle al pueblo para que se enriquezcan algunos y luego estén ahí indicando que son perseguidos políticos cuando no lo son, tienen que dar la cara a la justicia y están donde merecen estar”, dijo la mandataria. Esteee, bueno, no todavía, porque desde hace más de tres meses Cerrón debería estar en la cárcel. Ups.