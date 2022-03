César Acuña

Sí, no, quizás, tal vez...

El líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, sostuvo que “no hay motivo” para vacar al jefe de Estado, que no hay los votos “y no se los daría”. Más aún, dijo que espera que Castillo “cada día haga una mejor gestión y se rodee de mejores personas”. ¿Sorprende? Para nada. Acuña ya nos tiene acostumbrados al “no, pero sí, quizás, tal vez”. Cómo se nota que ya está en campaña al Gobierno Regional de La Libertad y no quiere buscarse nuevos flancos.

Se hace el chistoso

No quiere “sombras”

El ministro de la Producción, Jorge Luis Prado, quiso hacerse el chistoso cuando se le preguntó por el gabinete en la sombra que rodea al presidente Pedro Castillo. Ahhhh, ¿no lo conocen? Nosotros tampoco, hasta ayer cuando, ante las interrogantes de los periodistas, sostuvo que no ha visto “hasta ahora ninguna sombra de ningún gabinete, ni nada”. ¿Para eso salió a declarar? Mejor que se quede calladito.

Muñoz y su reacción tardía

¿Qué corona tienen?

La Municipalidad de Lima impondrá multas a los vehículos oficiales que, desacatando la normativa edil, estacionan en los alrededores de la Plaza Mayor de Lima como si fuera su cochera. “Simple y llanamente les digo a los ministros: ¿Qué corona tienen para estacionarse en zonas rígidas? Tienen que ser los primeros en demostrar que las normas son para todos”, sostuvo el burgomaestre capitalino Jorge Muñoz. Bien por la medida, pero pudo haberla tomado mucho antes, y no recién ahora que ya está por terminar su mandato...

Desaira a Comisión de Trabajo

El plantón de Betssy

A la congresista por Avanza País, Adriana Tudela, no le hizo ninguna gracia el plantón que le dio a la Comisión de Trabajo la titular del sector, Betssy Chávez. Según explicó, la integrante del gabinete comunicó su ausencia, dizque por viaje a las regiones, cuando ya había empezado la reunión, y envió a un funcionario que no abordó en su presentación ninguno de los puntos considerados en la agenda. ¿Será porque ya recibió el voto de confianza y no necesita hacer méritos ante el Parlamento?

Se corre de la prensa

Yldefonso, correcaminos

Y otro ministro que se corre, pero no del Parlamento sino de los periodistas, es el titular de Justicia, Ángel Yldefonso. Nuestros colegas tuvieron que corretearlo –literal– varios metros antes de que se detuviera, y, casi sin poder respirar, respondiera que asistirá “respetuosamente” al Congreso para responder al pliego interpelatorio. ¿Tanta correteadera para eso?

